Des experts suggèrent d’utiliser des masques faciaux dans les transports publics et les marchés

Mexico.- À partir d’aujourd’hui, dans des conditions de surpeuplement telles que les transports publics, le métro, les camions, les métrobus, les marchés, les lignes et les magasins, l’utilisation de protège-dents devrait être priorisée, a déclaré le Dr Samuel Ponce de León Rosales, coordinateur de la Commission universitaire pour l’attention. de l’urgence du coronavirus.

De même, il a appelé à utiliser le masque buccal avec les précautions nécessaires, sans négliger l’hygiène et l’étiquette respiratoire, bien que, a-t-il précisé, “les masques N95 ne doivent pas être utilisés, qui sont à l’usage exclusif du personnel médical”.

À l’heure actuelle, la transmission du virus à l’origine du COVID-19 s’intensifie du fait qu’il continue de circuler dans la ville, donc “nous vous appelons à ne pas bouger, à rester chez vous et j’espère que la transmission diminuera”, a-t-il déclaré.

Après une nouvelle séance de travail avec les membres de la Commission formée depuis le début de l’année sur instruction du recteur Enrique Graue, le spécialiste a prévenu que nous devions tous agir en urgence; “Nous sommes à la dernière minute pour ne pas être si en retard avec des mesures préventives au rendez-vous inexorable avec la pandémie.”

Le chef du Programme universitaire de recherche en santé de l’UNAM (PUIS) a également souligné que lorsqu’une phase d’extension intense (forte contagiosité) a commencé au cours des prochains jours à Mexico et dans ses zones agglomérées, les zones administratives responsables des achats et la distribution pour fournir des équipements de protection individuelle dans les zones hospitalières doit “fournir à tous les groupes et aux hôpitaux suffisamment de matériel en qualité et en quantité.

“La protection du personnel de santé est actuellement une priorité absolue”, a-t-il souligné.

Bien que les protège-dents soient en nombre insuffisant depuis quelques semaines, le médecin considère qu’il est possible de le faire à la maison avec différents types de foulards, “cette protection sera toujours meilleure que de ne rien avoir dans les situations que nous avons décrites”.

Enfin, il a appelé la communauté universitaire et la population en général à s’efforcer de surmonter cette crise, “nous sommes confrontés à un défi majeur, nous n’en aurons peut-être jamais un plus grand, essayons de notre mieux pour aller de l’avant”.

