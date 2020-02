Des extraterrestres envahissent cet été dans la comédie de science-fiction «Sauvez-vous!

Alex Huston Fischer et Eleanor WilsonComédie de science-fiction Sauvez-vous! créé à Sundance plus tôt cette année et Deadline rapporte que Bleecker Street l’a maintenant récupéré.

La société a pris une distribution mondiale, rapporte le site aujourd’hui, et elle prévoit actuellement une sortie en salles pour l’été prochain.

«Le film suit Jack (John Reynolds) et Su (Sunita Mani), un couple branché de Brooklyn qui, comme beaucoup de ses amis, se retrouve dépendant de la technologie et incapable de poser son téléphone. Craignant que leur défilement insensé puisse avoir un impact sur leur connexion les uns avec les autres, ils saisissent l’occasion de se diriger vers une cabane isolée dans les bois, promettant de se déconnecter du monde extérieur pendant une semaine. À l’abri des textes et des notifications push, ils ignorent parfaitement quand des extraterrestres attaquent la terre. »

“Alors que d’étranges événements se déroulent, le couple doit trouver un moyen de revenir à la civilisation – ou ce qu’il en reste.”