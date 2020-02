Des faits réels sur le coronavirus qui vous feront vous sentir en sécurité

L’hystérie collective est vraiment puissante, mais quelle est la probabilité réelle de contracter le coronavirus COVID-19?

Les cas de COVID-19 (coronavirus) ont augmenté rapidement, c’est pourquoi l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré une alerte internationale. Mais qu’est-ce que cela signifie? Quelle est la probabilité que cela vous arrive vraiment?

Ces informations sont basées sur des chiffres et sont destinées à toutes les personnes concernées ou paniquées par le nouveau virus. Grâce à une enquête approfondie menée par Nas Daily Company; Nous trouvons le remède à la peur de chacun: les chiffres. Les chiffres ne sont pas faux et bien sûr ils ne mentent pas.

Combien de personnes sont porteuses en ce moment?

Autour de 80 000 les gens sont porteurs du virus Coronavirus COVID-19, un nombre plutôt écrasant, cependant 77 000 les personnes infectées se trouvent en Chine. Donc, si vous n’êtes pas de Chine, cela supprime un 96% de chance Que tu sois infecté

En supposant que vous obtenez le virus d’une manière extrême et peu probable; 81% des cas présentent des symptômes bénins, 14% des cas sont modérés et seulement 5% des cas sont critiques. Cela signifie seulement que si pour une raison étrange vous avez le virus; Il est très probable que vous en récupérerez.

Mais approfondissons les chiffres pour renforcer la sécurité.

Si l’on considère l’âge, la possibilité de perdre la vie à cause du virus devient très faible. Le taux de mortalité des moins de 50 ans n’est que de 0,2%.

Nous devons tous connaître et avoir accès à ces chiffres, afin que l’hystérie ne nous prenne pas et qu’ils sachent que la plupart des personnes qui ont contracté COVID-19 peuvent vraiment se remettre.

Cette connaissance est essentielle pour que moins de gens s’inquiètent.

Si vous avez moins de 50 ans et ne vivez pas en Chine, vous avez plus de chances de gagner à la loterie (ce qui représente 1 chance sur 45 millions) de mourir du virus COVID-19.

Que pouvons-nous apprendre d’autre sur le virus?

Prenons le pire jour pour apprendre une leçon. Le 10 février 2020, 108 personnes, principalement de Chine, sont décédées du virus. C’est un nombre horrible, mais le même jour, le cancer a tué environ 26283 personnes, les problèmes cardiaques ont tué 24641 personnes, le diabète 4300 personnes et le suicide ce jour-là a pris 27,7 fois plus de personnes que le virus COVID-19.

Que puis-je faire pour prévenir le coronavirus COVID-19?

Les règles sont assez basiques.

Lavez-vous constamment les mains pour éviter la propagation du virus.

En outre, le CDC (Center for Disease Prevention Control, pour son acronyme en anglais) a déclaré que la façon la plus probable de propager le virus est par les éternuements.

Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire pour l’empêcher est de rester loin de la foule.

Et les bouches?

Il s’agit probablement de la mesure de prévention la moins informée.

Selon le CDC, les personnes qui ne sont pas malades n’ont pas besoin de porter de masques ou de couvercles buccaux. Le but principal des couvercles buccaux n’est pas de propager des virus. Les personnes qui ont le sentiment de tomber malades et qui ne veulent pas éternuer les autres devraient les utiliser.

Il s’agit certainement d’une enquête approfondie et de nombreux chiffres, qui sont importants. Jusqu’à aujourd’hui, le 28 février 2020, il n’y a pas vraiment de raison de paniquer.

S’il y a quelque chose que nous pouvons faire, c’est d’utiliser le virus COVID-19 pour rappeler que notre santé est toujours importante et pas seulement lorsque nous avons peur. Parce que même une mauvaise alimentation, prendre le volant après avoir bu ou fumé beaucoup est des milliers de fois pire que le coronavirus.

Il convient également de noter que le coronavirus COVID-19, Ce n’est pas une raison pour être raciste.

Beaucoup de gens utilisent le virus comme excuse pour être racistes avec les chinois et il ne devrait pas en être ainsi, ce n’est pas juste et nous ne devrions pas juger une nation entière sur la base d’un événement comme celui-ci.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous unir pour lutter contre le virus, les fausses nouvelles et la panique collective ou l’hystérie.

La leçon est simple: nous devons apprécier notre vie tous les jours, car nous ne savons jamais vraiment quand viendra notre dernier jour.

Nous espérons que dans quelques mois tout le monde sera en sécurité et nous pouvons dire que nous avons fait de notre mieux pour lutter contre le virus et non entre nous.

Partagez cette note afin que davantage de personnes soient informées du virus et cessent de partager de fausses nouvelles ou génèrent de la panique.

