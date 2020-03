Des fan-arts plus incroyables nous montrent Henry Cavill comme le Wolverine du MCU

Les fans de Marvel ont suggéré une gamme d’acteurs au cours des deux dernières années en tant que candidats potentiels pour jouer Carcajou dans le MCU, mais une nouvelle star que nous n’avions jamais envisagée auparavant a récemment atteint le sommet du peloton. Une nouvelle rumeur circule selon laquelle Marvel envisage la star de Superman Henry Cavill pour remplacer Hugh Jackman en tant qu’Adamantium X-Man. Et il semble que la plupart des amateurs de Logan seraient définitivement d’accord avec ça.

Si vous n’êtes pas encore convaincu de vous-même, peut-être qu’au moins un de ces morceaux de fan art changera d’avis. Les fans de Marvel sur les réseaux sociaux se sont mis à imaginer à quoi Cavill pourrait ressembler dans le rôle, chacun offrant une vision différente de son apparence. En fait, dans la galerie ci-dessous, vous trouverez les offres de @kinoman_az, @royy_ledger, @ rimo.dey et @apexform, dans cet ordre. Prendre plaisir!

Cliquer pour agrandir

Je pense que la plupart des fans de la star de The Witcher préféreraient probablement que Cavill se lance à nouveau pour jouer à Man of Steel dans le DCEU, mais à défaut, ce serait formidable de le voir passer au MCU à la place. Rappelez-vous, il a également été lié à quelques autres personnages. À savoir, Sentry – une sorte de réponse de Marvel à Superman – et Captain Britain – l’homologue anglais de Captain America.

Mais comme Wolverine? Eh bien, si le studio est à la recherche de quelque chose qui correspondrait vaguement à un moule similaire à la grande, sombre et belle prise de Jackman sur le personnage, alors bien sûr, ce serait un bon choix. Certains fans veulent une Logan grizzlier plus courte cette fois, pour mieux adapter les bandes dessinées, mais peut-être que Jackman est si intrinsèquement lié au héros maintenant que vous avez besoin de quelqu’un pour correspondre à sa stature et à son apparence.

Qu’est-ce que tu penses? Ces illustrations de fans vous ont donné envie de voir Henry Cavill comme le prochain Carcajou? Ou avez-vous quelqu’un d’autre en tête? Faites entendre vos pensées à l’endroit habituel.