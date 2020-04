Des films seront projetés sur des écrans gonflables pour vous remonter le moral

▲ Des projections auront lieu au Mexique, au Panama, en Argentine et en Uruguay.Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Ecocinema

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Dimanche 12 avril 2020, p. 5

Pensé en trois étapes, bien que sans dates précises, TodosJuntos est un projet régional qui cherche à aider à renforcer l’estime de soi et la résilience en période de pandémie. A travers le cinéma, l’initiative propose d’accompagner la population sur une voie collective pour sortir de la crise sanitaire.

Organisé par la plateforme mondiale Ecocinema, qui promeut l’accès démocratique à la culture et à l’éducation en utilisant le cinéma et les énergies renouvelables, TodosJuntos se développera tout au long du processus d’évolution et de fin de la contingence causée par la maladie de Covid-19.

Le projet, assurent-ils, s’adresse aux populations les plus en difficulté et en situation de précarité, et commencera par réaliser des projections de films dans les bâtiments des grands complexes d’habitation. Au Mexique, au Panama, en Argentine et en Uruguay, des écrans gonflables fonctionnant à l’énergie solaire seront installés; pendant ce temps, le son sera transmis par des signaux radio FM locaux, pour éviter les foules.

De leurs fenêtres, ceux qui appliquent la recommandation de rester isolés chez eux pourront accéder à une fonction cinéma collective. Les films à projeter sont de petites productions indépendantes, donc le projet est aussi un moyen de soutenir une partie de l’industrie.

Malgré le fait que TodosJuntos est réalisé dans différents pays, la programmation sera reportée localement. L’idée est que trois jours avant que les voisins soient informés qu’un film sera projeté, bien qu’il y ait également des annonces sur les réseaux sociaux d’Ecocinema.

Pour la deuxième étape, les histoires de dépassements de personnages de renom seront présentées dans des courts métrages de trois minutes. Les films sont produits à distance par Ecocinema et cherchent à reproduire les valeurs qui ont aidé ces personnages à surmonter leurs adversités.

Une fois la quarantaine terminée, ces courts métrages seront projetés sur les façades d’immeubles connus, permettant un accès gratuit au grand public. De plus, avec chaque dépistage, des ateliers de résilience seront organisés, sous la supervision d’un spécialiste.

Appelé Nous nous reverrons, la troisième étape de TodosJuntos consiste en une tournée de cinéma en plein air de divers espaces publics. L’idée est de promouvoir l’interaction sociale avec ces fonctions comme point de rencontre entre les citoyens, disent-ils.

Le directeur d’Ecocinema au Mexique, Miguel Ángel Mendoza, a déclaré que TodosJuntos est aussi un moyen de se rappeler que tout n’est pas si mal, malgré la pandémie. Nous allons essayer que la curatelle ne soit plus à divertir; ce qui est également très important, mais l’important est aussi de porter un message positif au-delà de ce que l’on voit tous les jours sur les réseaux sociaux.

Le projet, comme l’a rapporté Mendoza, a déjà été demandé par certains maires de Mexico et au fil des jours, de nouvelles demandes continuent d’arriver. TodosJuntos a déjà offert une fonction à Cuernavaca et débutera à Mexico à partir du 22 avril.

.