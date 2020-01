Des Ghostbusters originaux ont tourné des scènes de l’au-delà sur une semaine

Les Ghostbusters originaux ont tourné des scènes de l’au-delà sur une semaine

Lors de la visite de Vanity Fair sur le tournage de Sony Pictures » Ghostbusters: Afterlife à Calgary, au Canada, il a été révélé que l’original chasseurs de fantômes les stars ont tourné leurs scènes pour le film très attendu sur une semaine. La sortie a partagé que les stars originales, apparemment appelées les OGB par l’équipe, «ont chacune un rôle significatif dans le film» mais elles ne seront pas «les héros centraux cette fois».

Au cours de la semaine de tournage, VF a rapporté que «Murray était définitivement sur le plateau à divers moments de la semaine dernière l’automne, tout comme Dan Aykroyd et Ernie Hudson, reprenant leurs rôles respectifs de Peter Venkman, Ray Stantz et Winston Zeddemore. Annie Potts, la réceptionniste de longue date Janine Melnitz et Sigourney Weaver, qui ont joué fréquemment avec l’aimant de malveillance Dana Barrett, ont également visité l’endroit au cours de cette période.

Aucun spoilers n’a été révélé concernant les parties OGB dans le film à venir, y compris la façon dont l’histoire naviguera en l’absence d’Egon Spengler, précédemment joué par le regretté Harold Ramis. «Eh bien, nous sommes un homme à terre. C’est l’accord », a déclaré Murray. “Et c’est l’histoire que nous racontons, c’est l’histoire qu’ils ont écrite.”

Ghostbusters: Afterlife se concentrera sur une nouvelle famille avec la mère célibataire Callie (Carrie Coon) et ses deux enfants, Trevor et Phoebe (Finn Wolfhard & Mckenna Grace) qui emménagent dans une ferme abattue à Oklahoma pour découvrir qu’il y a quelque chose d’étrange dans le quartier. Des tremblements de terre inexpliqués secouent la ville. Il y a une ancienne mine à proximité qui porte le nom d’Ivo Shandor, qui a construit le gratte-ciel de Manhattan dans le film de 1984 qui a canalisé les forces du mal. Paul Rudd est un enseignant local qui documente les phénomènes inexpliqués, se lie d’amitié avec Callie et ses enfants et aide à faire le lien entre l’étrangeté actuelle et les événements de trois décennies auparavant.

Mckenna Grace, 12 ans (Captain Marvel, Annabelle rentre à la maison) étoiles dans Ghostbusters: Afterlife, avec Carrie Coon (Les restes) jouant sa mère et Finn Wolfhard (Choses étranges, IL) comme son frère. Paul Rudd (Avengers: Fin de partie) jouera un professeur dans le film, tandis qu’Oliver Cooper et Bokeem Woodbine seront également en vedette. Les stars originales Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprendront leurs personnages.

Jason Reitman (Juno, Jeune adulte, Tully) a réalisé le nouveau film, succédant à son père Ivan Reitman qui a dirigé les deux premiers et produira. Reitman, qui a fait une apparition en 1989 Ghostbusters 2, co-écrit le scénario avec Gil Kenan (La maison du monstre, Esprit frappeur), qui n’est pas étranger aux histoires de fantômes.

Ghostbusters: Afterlife devrait sortir dans les salles le 10 juillet 2020.