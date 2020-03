Des granits dans les jambes? Regardez la routine pour les éliminer à 100%!

Plusieurs fois, des boutons gênants apparaissent sur les jambes et une partie des fesses à cause de la transpiration accumulée ou assis sur des chaises et des bancs publics, mais pour tout, il existe une solution, suivez cette routine et éliminez-les.

10 mars 20208 h 06

Mais ne vous inquiétez pas, si vous suivez cette routine de nettoyage en profondeur, vous pouvez obtenir cette peau de porcelaine afin que vous puissiez porter les défauts que vous aimez tant.

La première chose que vous devez faire est d’obtenir un gant ou une éponge exfoliante, ils sont très économiques et faciles à obtenir.

Ensuite, et cela si vous devez le prendre très au sérieux, vous devez vous frotter les jambes et les fesses avec de l’eau et du savon et à l’aide de l’éponge, masser en douceur dans toute la zone. Vous devez le faire tous les jours jusqu’à ce que les granites soient complètement éliminés.

Ensuite, vous pouvez espacer cette routine trois fois par semaine. Mais attention, il est important qu’après ce processus, vous hydratiez votre peau avec votre crème habituelle. Dans quelques jours, vous verrez les résultats.

