Des hommes d’affaires demandent au gouvernement fédéral d’anticiper une crise économique

Mexico.- Les organisations appartenant au Conseil de coordination des entreprises (CCE) ont demandé instamment au gouvernement fédéral de prendre des mesures plus efficaces pour faire face aux conséquences économiques qui sont «extrêmement graves».

A travers une visioconférence, le président du CCE, Carlos Salazar Lomelín, a commenté qu’en parallèle au problème de santé provoqué par la pandémie de Covid-19, il est également nécessaire d’anticiper le problème économique national qui affecte déjà les entreprises.

“Nous ne demandons pas de subventions, mais pour protéger les travailleurs, afin qu’ils gardent leur emploi et que nous n’ayons pas d’impacts qui ferment les entreprises”, a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les maquiladoras ont été les plus touchées car la chaîne d’approvisionnement importée a été interrompue, en raison de l’arrêt des opérations dans les pays.

Cependant, ils ont signalé que le secteur rural, agricole, d’élevage et industriel au Mexique fonctionne à 100%.

Pendant ce temps, le président du Conseil national de l’agriculture, Bosco de la Vega, a réitéré son engagement à la production et à l’approvisionnement alimentaire dans le pays, demandant au gouvernement de garantir la sécurité et de répondre aux circonstances mondiales, afin de garantir également que les exportations ils ne sont pas concernés et demandent de même aux citoyens de ne pas faire d’achats inutiles ou de tomber dans des produits de thésaurisation.

Tous deux ont souligné que les recommandations adressées au président López Obrador sont des propositions visant à protéger les salaires des personnes, à accorder des incitations fiscales aux personnes qui reçoivent moins de 4 salaires minimum, à garantir les prêts des banques de développement, à stimuler l’investissement, offrir des garanties de l’état de droit.

Ils ont assuré que le ministère des Finances analyse les propositions et attend des réponses dans les prochains jours.

Carlos Salazar Lomelín a déclaré qu’il existe déjà des industries dans le monde complètement arrêtées dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique, et qu’au Mexique on commence déjà à le voir dans l’hôtellerie et l’aéronautique, il a mentionné le cas de Cancun par exemple; hier, pas un seul avion n’a atterri de touristes, alors les hommes d’affaires se demandent ce qui va arriver aux travailleurs de l’industrie de l’aviation et de l’hôtellerie, tous ces milliers de travailleurs ont aujourd’hui une situation de grande incertitude.

Pour tout cela, Salazar Lomelí a déclaré que la situation grave, “si elle se produit et très rapidement, toutes les opérations qui s’arrêtent, a un impact sur la vie des gens, nous ne pourrons pas compenser uniquement avec des programmes sociaux, notre L’appel est pour nous de ne pas croire qu’avec la poursuite des programmes sociaux, nous serons en mesure de faire face à une crise qui jusqu’à présent nous ne pouvons pas calculer l’impact (…) aujourd’hui 162 pays sont confrontés à une pandémie, qui dans cette génération n’avait pas été vécue ».

Ils ont signalé qu’environ 1 million d’emplois sont perdus chaque mois aux États-Unis en raison de la pandémie et qu’en Espagne, ils ont également licencié 1 million de travailleurs, le Mexique doit donc agir à l’avance.

Il a expliqué que les banques privées recherchent des alternatives “pour offrir un financement à leurs clients de 60 ou 90 jours et certaines politiques de refinancement des dettes afin qu’elles ne tombent pas en défaut, elles le feront à leur mesure et informeront leurs clients”.

Ils ont averti que si le pays diminuait pour la deuxième année consécutive et que les attentes d’une baisse de 4,5%, publiées par la Bank of America, étaient satisfaites, en 2020, une perte d’environ 800 000 emplois pourrait être estimée.

Les propositions de nature pratique et à court terme, cherchent l’efficacité au service des consommateurs et la sauvegarde des conditions économiques, afin que les entreprises puissent continuer à travailler, ainsi que la recherche de solutions qui rassurent au moins 2 ou 3 mois les conséquences de la pandémie.

