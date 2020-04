Des hôpitaux militaires prêts à soigner les patients de Covid-19

Toluca.- Après que le gouvernement du Mexique a annoncé le début de la phase 3 de la pandémie de Covid-19 dans le pays, le gouverneur Alfredo Del Mazo Maza a signalé le renforcement des actions visant à réduire la mobilité dans les rues des 125 municipalités mexicaines, ainsi que le renforcement des mesures d’isolement.

“La phase 3 signifie que nous entrons à un taux d’infection rapide, par conséquent, nous devons renforcer les mesures d’isolement et réduire la mobilité”, a déclaré le président.

Del Mazo Maza a souligné que dans cette phase, rester à la maison devrait être tout le temps et ne sortir que pour acheter de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité.

Il a indiqué que l’utilisation de masques faciaux est obligatoire pour quitter la maison et lors de l’utilisation des transports publics.

De même, il a annoncé que Mexibús et Mexicable, ainsi que les transports publics en concession, fonctionneront à 50% de leur capacité, afin de maintenir une distance saine entre les utilisateurs.

Il a souligné qu’en coordination avec Mexico, l’application de Hoy no Circula a été définie dans la zone métropolitaine de la vallée du Mexique, pour tous les hologrammes, y compris 0 et 00, une mesure qui sera également réalisée dans la vallée de Toluca.

Il a ajouté que toutes les activités non essentielles devraient être restreintes et que des amendes et pénalités seront appliquées aux entreprises qui ne respectent pas la fermeture de leurs activités.

Il a déclaré que les entreprises exerçant une activité autre que la vente de nourriture, de médicaments ou de produits de première nécessité devraient également fermer.

“L’application de ces mesures au niveau local doit être renforcée par les gouvernements municipaux, que je remercie pour leur soutien afin de contrôler leur stricte conformité”, a-t-il souligné.

À travers un message qu’il a diffusé via les réseaux sociaux, le gouverneur de l’État du Mexique a remercié les Mexicains pour les efforts qu’ils déploient pour réduire la mobilité et rester chez eux, une action qui, selon lui, permet de réduire les infections à COVID. 19.

“Je remercie tous les Mexicains pour l’effort qu’ils font et l’effort que nous ferons au cours des prochains jours, pour diminuer la mobilité, je sais que suspendre nos activités demande un grand effort, un grand sacrifice, mais cet effort important C’est le seul moyen de réduire le nombre d’infections et de pouvoir faire face à cette pandémie », a-t-il déclaré.

