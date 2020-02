Des idées de costumes tendance 2020 que vous ne pouvez manquer de voir, exhibez ces carnavals!

Les costumes des dates de carnaval ne peuvent bien sûr pas manquer et en 2020, vous vous retrouvez avec l’une de ces tenues tendance, toutes sont très à la mode!

19 février 2020

Joker

Ne soyez pas surpris si dans ces carnavals vous regardez de nombreuses tenues de “The Joker”, il convient de noter qu’en plus d’être le film le plus rentable de 2019 a également reçu l’une des meilleures récompenses à l’Oscar.

Tendance des costumes pour le carnaval 2020

Maison de papier

L’un des costumes les plus simples que oui ou si vous verrez ces carnavals sera celui de la papeterie, en plus d’être bon marché et super simple, vous pouvez planifier et vous habiller comme vos amis et ainsi générer beaucoup plus de tension.

Aladdin

L’action en direct d’Aladdin a été un succès, il n’est donc pas surprenant que, en 2020, vous en voyiez beaucoup déguisés en Aladdin, essayez de tester votre apparence!

Elsa congelée

Avec la préquelle de Frozen, de nombreuses filles voudront porter le déguisement divin d’Elsa, comme cela s’est produit la dernière fois. Les tenues d’Elsa peuvent être trouvées du plus petit au plus grand.

Et vous, que vous déguiserez-vous en cette nouvelle année?