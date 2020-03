Des images de Falcon & Winter Soldier dévoilées à l’assemblée des actionnaires de Disney

De nouvelles images de The Falcon et The Winter Soldier de Marvel Studios ont été montrées lors de la récente réunion des actionnaires de Disney.

Avengers: Fin de partie de Marvel Studios s’est terminé avec Steve Rogers se retirant de son rôle de capitaine américain et passant le relais à Sam Wilson. Maintenant, les ramifications de cette décision seront explorées dans une prochaine série Disney + intitulée Falcon et The Winter Soldier.

Les nouvelles images ont offert aux détenteurs partagés de Disney des informations supplémentaires sur l’histoire de The Falcon et The Winter Soldier et maintenant une description de ce qui a été montré a fait surface en ligne. Selon la description, la bande-annonce étendue s’ouvre avec Bucky Barnes visitant Zemo dans une prison élaborée parce que quelqu’un a redémarré le programme des super-soldats. Alors que Zemo essaie d’activer la programmation de Bucky’s Winter Soldier, il découvre que cela ne fonctionne plus.

Un deuxième clip de l’aperçu révèle un rallye complet avec des pom-pom girls et de nombreuses décorations rouges, blanches et bleues. Alors qu’un annonceur présente le nouveau Captain America, les téléspectateurs voient un individu avec un bouclier en silhouette tout en se tenant dans les coulisses.

L’aperçu passe ensuite à un montage de séquences d’action qui comprend des images de Zemo se battant avec le masque violet emblématique des bandes dessinées. De plus, une scène montre Bucky et Sam Wilson montrant clairement qu’ils ne sont pas amis et n’ont uni leurs forces que parce qu’ils ont besoin l’un de l’autre en tant qu’amis communs de Captain America.

Voici le synopsis officiel de la série:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) font équipe dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisée par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, la série met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl dans le rôle du baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Les acteurs Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills et Carl Lumbly ont également été choisis.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: ComicBook.com

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.