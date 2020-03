Des jeux remasterisés «Mario» arriveraient sur Switch en 2020 – .

Nintendo aurait remasterisé plusieurs jeux Mario classiques pour le Switch, y compris Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.

Super Mario 3D World aurait une édition Deluxe avec plusieurs nouveaux niveaux.

En plus des remasters, Nintendo travaillerait également sur un nouveau jeu Paper Mario.

Nintendo a accueilli à la fois un Indie World Showcase et un Nintendo Direct Mini au cours des deux dernières semaines, et pourtant le calendrier de sortie du Switch semble encore plutôt dérisoire pour le reste de l’année. Pas un seul produit phare, le titre propriétaire n’apparaît sur la liste des prochaines sorties de Nintendo, et nous n’avons pas entendu parler de Metroid Prime 4 ou Breath of the Wild 2 depuis des mois. Mais une nouvelle rumeur pourrait suffire à exciter les propriétaires de Switch pour 2020.

Lundi matin, trois publications distinctes ont partagé des rapports affirmant que Nintendo prévoyait de publier plusieurs jeux Mario nouveaux et remasterisés pour célébrer le 35e anniversaire du plombier. Video Games Chronicles a été informé que la plupart du catalogue de Mario sera remasterisé et publié sur Switch en 2020, y compris Super Mario 64 (Nintendo 64), Super Mario Sunshine (GameCube) et Super Mario Galaxy (Wii).

En plus des remasters de ses jeux classiques, VGC rapporte que Nintendo sortira également un nouveau jeu Paper Mario ainsi qu’une version Deluxe de Super Mario 3D World, qui est sorti sur la Wii U en 2013. La révélation du 35e anniversaire était initialement prévue qui devrait avoir lieu pendant l’E3 2020 en juin, mais maintenant que l’E3 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, Nintendo serait en train de revoir ses plans pour ces annonces.

Peu de temps après la publication du rapport de VGC, le site frère de VGC, Eurogamer, a lancé un rapport qui lui était propre, ajoutant que Super Mario 3D World Deluxe comporterait “un éventail de nouveaux niveaux” qui n’apparaissaient pas dans la version Wii U. Enfin, Gematsu a complété la matinée remplie de rumeurs en citant ses propres sources qui mentionnaient spécifiquement le nouveau Paper Mario, la version Deluxe de 3D World et les remasteriseurs haute définition des anciens jeux 3D.

Nintendo n’était pas disposé à «commenter les rumeurs et les spéculations», mais pour plusieurs sources fiables de fuites de jeux vidéo pour corroborer un rapport à quelques minutes les unes des autres, il est difficile de ne pas faire le point sur celui-ci. Nintendo n’a pas non plus été timide en matière de recyclage de jeux plus anciens – Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros.U Deluxe, Donkey Kong Country: Tropical Freeze et les prochains Xenoblade Chronicles: Definitive Edition étant parmi les plus notables – mais il reste encore beaucoup de pierres non retournées dans le catalogue arrière de Nintendo.

En supposant que les rumeurs soient vraies, il semble probable que Nintendo organisera un événement numérique dans les prochains mois pour officialiser tous ces jeux divulgués, peut-être au moment où l’E3 2020 aurait eu lieu.

