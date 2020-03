Des kilos de plus? Perdez-vous facilement avec cette recette de thé au romarin!

Perdre du poids n’a jamais été aussi facile, avec cette recette de thé au romarin, vous perdrez du poids en une seule fois.

6 mars 2020

En plus d’être une infusion totalement naturelle, le thé au romarin est super sain et efficace pour perdre du poids. Mais, non seulement cela fonctionne, il vous aidera également à gérer l’anxiété et la digestion.

Ce dont vous aurez besoin:

1 cuillère à café de romarin

1 tasse d’eau

Pas à pas:

Faire bouillir l’eau

Lorsque l’eau bout, il sera temps d’insérer l’herbe de romarin et de la laisser bouillir pendant environ cinq minutes de plus.

Après le temps, il sera temps d’éteindre le feu et d’attendre que l’eau se réchauffe.

Quand il est temps, vous devez filtrer le liquide aux herbes de romarin et si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre chaud ou froid.

Ce sera à votre goût! Vous pouvez ajouter une cuillère à café de miel ou de Stevia pour adoucir son infusion miraculeuse pour perdre du poids.

