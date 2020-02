Des kimonos infinis! Appliquez ces conseils et apprenez à les utiliser complètement à la mode

Le kimono est un vêtement typique du Japon mais avec la «mondialisation de la mode», il s’est répandu dans le monde entier. Apprenez ici comment le porter et avoir l’air d’une déesse.

16 février 2020

Il Kimono Il est apparu à l’époque de Heian, dans les années 794 à 1185.

Malgré cela, au fil du temps, il est devenu un vêtement quotidien pour tous, s’adaptant aux styles de vie modernes.

Comment porter un kimono à la mode.

Les kimonos en été sont préférables dans les tissus fins et vaporeux. S’il fait froid, les tissus lourds seront les meilleurs. Si vous voulez obtenir un look décontracté et frais, le short est la meilleure option.

Pour quelque chose de plus formel, les longueurs sont grandes. Ajoutez des chaînes en or pour rendre votre tenue beaucoup plus agréable.

Voulez-vous mettre en valeur le kimono? Portez des vêtements de couleurs monotones / neutres (comme le blanc ou le noir) et laissez le kimono, dans toute autre couleur brillante et / ou à motifs, se démarquer de votre tenue.

Ils existent également avec des franges, surtout si vous choisissez une robe longue. Et si vous voulez opter pour quelque chose de plus audacieux, il vous suffit de prendre une ceinture, de la mettre sur le kimono et de la fermer complètement.

Il est temps de faire du shopping et de se renseigner. Essayez d’être à la mode et une déesse.

