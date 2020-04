Des légendes inquiétantes de partout en Amérique prennent vie dans Quibi et les “50 états de peur” de Sam Raimi [Trailer]

Chaque État a une histoire d’horreur.

Producteur exécutif Sam Raimi vous invite à un voyage dans le cœur sombre de l’Amérique avec Quibi«S»50 états de peur“, Facilement le projet le plus passionnant du nouveau service de streaming.

La série d’anthologie d’horreur est lancée sur Lundi 13 avril, et vous pouvez prévisualiser les différentes horreurs à travers le pays (y compris un épisode réalisé par Raimi!) dans la bande-annonce ci-dessous.

La première saison de «50 States of Fright» explorera des histoires basées sur des légendes urbaines du Colorado, de la Floride, de l’Iowa, du Kansas, du Michigan, du Minnesota, du Missouri, de l’Oregon et de Washington, emmenant les spectateurs plus profondément dans les horreurs qui se cachent juste sous la surface de notre pays.

Rachel Brosnahan, Travis Fimmel, Christina Ricci, Jacob Batalon, Ming-Na Wen, Taissa Farmiga, Asa Butterfield, John Marshall Jones, Ron Livingston, Victoria Justice, Karen Allen, Colin Ford, Alex Fitzalan, James Ransone, Emily Hampshire, Elizabeth Reaser , Rory Culkin, Warren Christie, Danay Garcia et William B. Davis étoile.

“50 States of Fright” est produit par Gunpowder & Sky et produit par Sam Raimi (Spider Man, Army of Darkness, The Evil Dead), Debbie Liebling (“Pen 15”, Plus One), Van Toffler, Tony DiSanto, Cody Zwieg, Barry Barclay, Tommy Coriale et Chris Mangano. Sam Raimi doit également diriger et co-écrire avec Ivan Raimi (Army of Darkness, Drag Me to Hell, Darkman).

L’application Quibi est désormais disponible en précommande. Quibi offre actuellement un essai gratuit de 90 jours pour une durée limitée à ceux qui s’inscrivent sur Quibi.com avant le 30 avril.