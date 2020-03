Des lignes floues entre la réalité et la fantaisie dans le «M.F.A» de Natalia Leite [Through Her Eyes]

“Ce fut une nuit de merde, ne la laisse pas gâcher le reste de ta vie.”

Cette ligne, prononcée par Skye dans Natalia LeiteLe film de M.F.A., résume l’attitude répandue à l’égard des agressions sexuelles et des viols; c’est mauvais, oui, mais vous pouvez simplement vous en remettre. L’agression sexuelle sur les campus universitaires est une réalité poignante que la plupart des administrations ne savent pas comment aborder. Les auteurs sont rarement réprimandés, tandis que les survivants sont réprimandés, honteux et interrogés pour prouver qu’ils ne mentent pas. L’agression sexuelle est traitée comme une zone grise où certaines choses comptent, mais d’autres non, surtout si la victime a bu. Mais pourquoi est-il si difficile de croire ceux qui sont assez courageux pour parler de leurs expériences? Leite et écrivain Leah McKendrick essayez de vous attaquer à cette question dans M.F.A.

Dans ma chronique précédente, j’ai écrit sur la vengeance de Coralie Fargeat et comment elle est une représentation fantastique de la violence, un récit où une femme se venge douce et sanglante de ceux qui voyaient son corps comme un objet à manipuler et à consommer. Ce mois-ci, je me concentre sur un film qui, tout en décrivant la justice, est davantage ancré dans les problèmes actuels d’agression sexuelle sur les campus universitaires et dans la gamme d’émotions que les survivantes ressentent après un traumatisme. M.F.A traite du SSPT, de la vengeance et de la rage pure et simple de la façon dont notre système de justice semble travailler activement contre ceux d’entre nous qui ont subi une agression sexuelle. Cela contribue également à compliquer le complot typique de viol-vengeance en compliquant la quête de vengeance de Noelle et en abordant les conséquences très réelles de prendre les choses en main.

Noelle (Francesca Eastwood) est la vengeance féminine du film, une étudiante diplômée aux yeux de biche qui reste seule et essaie d’accéder plus profondément à sa créativité. Mais au cours de cette découverte, elle est violée par Luke, un homme de son programme. Cependant, Leite et McKendrick ne l’ont pas simplement agressée violemment et violée. Ils décrivent plutôt le récit le plus courant d’une femme dont un homme pour lequel elle a déjà des sentiments en profite. Elle s’intéresse à lui et est attirée par lui, alors elle va à une fête chez lui pour l’impressionner. Elle se montre habillée dans une jolie robe et excite le genre de vertige que vous obtenez lorsque vous êtes sur le point de sortir avec la personne que vous aimez. Elle jaillit avec son amie et elle est montrée en train de s’amuser dans la salle de bain avant d’entrer dans sa chambre; on ne peut nier son intérêt. Mais l’intérêt ne connote pas explicitement le sexe. En fait, elle énonce explicitement ses limites et révoque tout type de consentement. Elle essaie de l’arrêter, le repousse et dit «non» plusieurs fois. Pourtant, il repousse ces limites, prenant ce qu’il pense qu’il mérite. Elle est allée avec lui dans sa chambre, après tout.

Le cadrage de l’agression sexuelle se concentre sur Noelle et sa douleur, plutôt que sur le spectacle de l’événement lui-même. Contrairement à Revenge où le viol de Jen n’est que brièvement montré, la caméra reste dans la pièce pendant le traumatisme de Noelle. C’est douloureux et difficile à regarder, mais en focalisant la caméra sur le visage de Noelle, Leite évite l’exploitation; il ne s’agit pas de voyeurisme mais d’empathie. Au début, vous entendez Luke essayer de parler grossièrement, mais rapidement, sa voix s’estompe et elle est remplacée par un bourdonnement, qui transmet la propre dissociation de Noelle de l’événement. Ce n’est pas un moment agréable, mais un moment qu’elle souhaite complètement oublier et se retirer. Leite transmet cela en s’assurant que la caméra ne quitte jamais le visage de Noelle. Il ne s’agit pas de spectacle, mais de la douleur de vivre ce type de traumatisme.

Mais M.F.A. ne s’arrête pas là dans sa représentation plus réaliste de l’agression sexuelle. Noelle est atteinte de stress post-traumatique alors qu’elle ressentait des éclairs de traumatisme lors de ses tâches quotidiennes, qu’il s’agisse de sa dernière peinture ou qu’elle soit assise en classe. Elle commence à cueillir ses doigts, à respirer fortement et à s’agiter alors qu’elle se souvient de son viol. Ce sont des réponses presque involontaires lorsque son esprit et son corps entrent en mode combat ou fuite, un sentiment que je connais malheureusement. Peut-être que le regard le plus déchirant et le plus précis sur son SSPT est quand elle essaie de devenir intime avec quelqu’un après son agression. Après avoir été violé sexuellement, même un rapport sexuel consensuel peut se déclencher. Le contact sexuel est confondu avec la violence, qui supprime souvent tout plaisir qui devrait provenir d’un rapport sexuel consensuel. Les mains de votre partenaire se sentent sales et votre peau rampe à chaque contact. Le plaisir peut soudainement devenir horrible, ce que Noelle ressent lorsque son partenaire pose une main sur son vagin. Comme si elle avait reçu un choc électrique, elle s’éloigne de lui, associant rapidement son toucher à la violation de son corps et à sa confiance. Elle ne peut pas simplement rebondir après son viol, mais doit malheureusement se rendre compte des effets durables d’une telle violence.

Là où la réalité s’estompe, c’est quand Noelle met une perruque rose vif sur la tête et se glisse dans des maisons de fraternité pour venger ceux qui ont été lésés par des hommes habilités. Son désir de violence est né de la mort accidentelle de son propre violeur qui tombe d’un balcon alors qu’elle le confronte à ce qu’il lui a fait. Il rit sur son visage et essaie de mettre le blâme sur ses épaules. Pourtant, il rencontre une fin violente de sa propre main. Sa mort rapide reflète la façon dont Noelle aborde les meurtres ultérieurs. Contrairement aux décès observés dans The Last House on the Left, I Spit on Your Grave, et même dans Revenge, il ne s’agit pas de torture ou de décès minutieusement sanglants. Au lieu de cela, Noelle rend leur mort relativement rapide, de la drogue au traumatisme crânien à force contondante. Elle l’attire ces hommes en utilisant ce qu’ils veulent tous: la sexualité. Elle arme les vêtements utilisés contre les victimes – jupes courtes, bas résille, chemises moulantes – et les utilise comme outils de vengeance; elle récupère ce que le campus a déclaré comme salope pour punir ceux qui profitent de ces points de vue désuets.

Mais il ne s’agit pas seulement de l’expérience de Noelle en matière d’agression sexuelle. Leite et McKendrick créent une histoire sur Noelle qui apprend combien de femmes sont victimes d’agression sexuelle. Une vidéo graphique fait le tour des frères de fraternité violant une femme et scandant le nom de leur fraternité comme si le viol était un jeu à gagner. Bien sûr, cette vidéo est considérée comme fausse et le blâme est carrément sur les épaules du survivant. Elle explique à Noelle qu’elle a été jugée et interrogée sans relâche sur ses antécédents sexuels alors que ses violeurs s’en sont sortis sans aucune sanction; en fait, ils organisent toujours des fêtes comme si de rien n’était. Mais peut-être que la représentation la plus épouvantable de la prévalence du viol est Skye, le personnage de McKendrick, qui a changé de nom et s’est efforcée d’éviter la confrontation avec son violeur.

Son histoire est tragique car elle se montre autodestructrice et finit par se suicider. Skye ne veut rien de plus qu’oublier son traumatisme et le faire disparaître, ce qu’elle avait presque accompli. Cependant, Noelle ne respecte pas cela en tant qu’ami et croit plutôt que la vengeance est le meilleur moyen d’aider Skye. Elle veut punir l’homme qui l’a violée, en supposant bêtement que l’expérience de tout le monde avec le viol est la même et que nous devons donc tous vouloir la même chose. Mais à la place, Noelle traumatise Skye. La tragédie de Skye complique le récit typique du viol-vengeance; il ne s’agit pas seulement de violence sanglante, mais de questionner activement ce que signifie réellement la justice. Le récit de Skye montre également que le viol n’est pas une expérience universelle; chaque survivant a sa propre histoire et son propre parcours qui ne peuvent pas être abordés avec des déclarations générales ou des actes de justice d’autodéfense. Noelle suppose que Skye partage sa réaction émotionnelle au viol et agit en conséquence. Cependant, à travers la tragédie, Noelle se rend compte que la vengeance n’est pas ce que chaque survivant veut; parfois, le meilleur mécanisme d’adaptation est l’oubli.

Il y a un récit frustrant à travers M.F.A. qui peut être lu comme un art inspirant un traumatisme, et que ceux qui ont été traumatisés créent un meilleur art. Après tout, Noelle retrouve enfin sa séquence créative après avoir commencé à se venger. Ses peintures sont mieux reçues par son professeur et ses camarades de classe, et elles semblent posséder une énergie plus brute et poignante. Cependant, une lecture secondaire peut montrer que quelque chose de positif peut sortir d’un tel traumatisme. Alors que les survivants rêvent souvent de se venger de leurs violeurs, les débouchés artistiques peuvent fournir un autre type de catharsis. Cela ne mène pas à la justice ou à la punition, mais fournit un moyen de libérer le désordre des sentiments qui suivent un traumatisme. Non seulement Noelle cherche justice, mais elle parvient à une autre forme de libération à travers des peintures et une toile vierge; à travers son art, elle est capable de mettre des images dans les émotions bouillonnantes en elle.

Dans une interview accordée à la rue Morgue, McKendrick a déclaré: «La violence contre les femmes, comme les agressions sexuelles, n’est pas nouvelle. Ce n’est pas parce que le viol est un sujet brûlant maintenant qu’il s’agit d’un développement récent. » L’agression sexuelle et le viol ne sont pas une nouveauté dans les films d’horreur, mais M.F.A. illustre comment l’horreur peut refléter les peurs et les problèmes de la société tout en fournissant une source de catharsis. Mais dans cette catharsis se trouve une discussion sur les conséquences, ainsi que sur le système de justice intrinsèquement défectueux. M.F.A. est exaspérant à dessein et illustre la rage que les victimes de viol ressentent dans leurs veines alors que leurs violeurs courent librement sans aucune cicatrice émotionnelle. C’est un film de viol-vengeance qui examine attentivement la pente glissante de la vengeance dans la situation très réelle d’agression sur le campus. Noelle est arrêtée pour ses crimes, ce qui laisse le public à réfléchir à ce que signifie véritablement rendre justice; oui, Noelle a commis des crimes et fait face aux conséquences mais qu’en est-il des violeurs? Pourquoi Noelle est-elle si vite prise et jugée alors que des dizaines d’hommes errent librement sur le campus?

Il n’y a pas de réponse facile mais les femmes de M.F.A. je ne veux pas d’une réponse simple; ils veulent mettre le public mal à l’aise lorsqu’ils sont confrontés à la réalité de ce qui arrive aux femmes sur les campus universitaires et dans le monde. Leite et McKendrick créent un récit puissant et complexe dédié aux expériences des survivants, jamais une fois approvisionné ou abandonné au regard masculin.