Des médecins chinois lui sauvent la vie

Un jeune de 22 ans originaire de Shanghai, en Chine, s’est rendu au 10e hôpital pour des maux d’estomac insupportables. Quand il est arrivé là-bas, il a dit aux médecins que depuis qu’il était très jeune, il a commencé à remarquer que son estomac gonflait très rarement et que cela lui causait parfois beaucoup de douleur.

Le jeune homme aurait essayé de réduire l’inflammation avec des médicaments, mais rien de tout cela n’a fonctionné. Lorsque les médecins ont commencé à l’examiner, ils ont trouvé quelque chose d’incroyable et ont décidé d’intervenir immédiatement.

Ce que les médecins ont diagnostiqué, c’est que le jeune homme souffre de Hirschsprungl, une maladie qui provoque les nerfs qui contrôlent les intestins et font disparaître les déchets, de sorte qu’ils finissent par caler et s’accumuler à l’intérieur.

C’est comme ca! Ce que le jeune homme éprouvait était une inflammation et une inflammation en raison de la grande quantité de déchets accumulés dans au moins 80% de son intestin, ce qui a bloqué son flux. Lorsque l’intestin a finalement été retiré, il mesurait environ 80 cm et pesait environ 13 kilos.

L’opération a duré 3 heures et les médecins ont été choqués par ce qu’ils avaient pris à l’intérieur du jeune homme. Avec cela, on pense que le jeune homme avait stocké ses déchets pendant au moins un an.

Aujourd’hui, le jeune homme se remet sainement et s’est enfin débarrassé de l’inflammation et de l’argent avec lequel il a vécu pendant de nombreuses années.

Si vous ressentez un symptôme similaire, nous vous recommandons de consulter un médecin pour éviter l’une de ces situations.

