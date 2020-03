Des médecins cubains viennent en Italie pour aider à combattre le coronavirus.

Cette brigade spéciale vient répondre à la demande du gouvernement italien concernant la pénurie de personnel dans les hôpitaux.

Hier 22 mars une équipe de 52 médecins et infirmières de Cuba a atterri dans la région de Lombardie, Italie, pour unir leurs efforts pour soigner les patients infectés par coronavirus COVID-19.

L’Italie est devenue le pays avec le plus de décès dus à la pandémie et le second avec le plus de cas, dépassant les 60 000 infectés par COVID-19.

L’équipe médicale a répondu à l’appel de la région de Lombardie en raison de la pénurie de personnel dans les hôpitaux déjà débordés, a rapporté Giulio Gallera, le conseiller régional de santé.

Cuba est reconnue pour son organisation et son attention aux catastrophes naturelles et aux épidémies, où vos médecins et infirmières sont prêts à aider ceux qui en ont besoin. Le soutien médical cubain a été impliqué dans des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes.

Selon les statistiques de la Banque mondiale, Cuba compte 8,2 médecins pour 1 000 habitants, l’un des taux les plus élevés au monde. Cela devient la sixième brigade médicale à voyager récemment pour coopérer dans la lutte contre l’épidémie de virus.

Des médecins cubains s’étaient auparavant rendus en Jamaïque, au Venezuela, au Nicaragua, au Suriname et à Grenade pour empêcher la propagation du coronavirus mortel.

Ces experts montrent la solidarité de Cuba pour montrer clairement que dans cette bataille, nous devons tous être unis quelle que soit la nationalité.

