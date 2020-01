“Des meilleurs que nous ayons été depuis des années”

Après des mois d’attente et avec les attentes les plus élevées, “L’univers” de Blas Cantó a enfin vu le jour. RTVE a publié le clip vidéo de la chanson qui représentera l’Espagne à l’Eurovision 2020 et, comment pourrait-il en être autrement, les Eurofans se sont exprimés via les réseaux sociaux. Division des opinions pour un thème “épique” et “puissant” avec un “refrain accrocheur”“, qualificatifs sur lesquels la plupart des tweeters sont d’accord.

Blas Cantó, dans le clip vidéo de “Universo”

Blas Canto lui-même a défini sa chanson il y a quelques semaines comme «un temps partiel intime dans les strophes et les refrains épiques». Précisément les fans ont apprécié qu’il soit resté “fidèle” à son style d’artiste. De plus, ils apprécient le “son actuel” et une production vraiment soignée, qui de l’avis de certains “jette les bases d’un bon résultat“à la réunion de Rotterdam du 16 mai.

Comme prévu, le lancement du thème a réveillé la créativité des internautes, qui ont créé leurs propres versions de ce qui serait pour eux le thème idéal. Blas a chanté ft. Manuela Carmena, profitant de son message à Cayetana Álvarez de Toledo dans ‘La Résistance», ou une collaboration avec Toñi Prieto, directeur du divertissement de TVE qui a livré un petit aperçu à FormulaTV, ont été parmi les plus commentés.

Le paysage sera la clé

Comme dans tout, les voix discordantes n’ont pas disparu. Certains manquent une touche plus “espagnole” dans la chanson: “Espérons que l’année prochaine n’essayons pas d’être suédois“D’autres ont laissé entendre que ce n’était pas, de loin, la meilleure chanson de la discographie de Blas Canto.”Au premier écoute, rien ne ressort “et” me laisse un peu froid“C’étaient quelques-unes des opinions, même si elles parient parce que vous pouvez grandir en direct si le décor est approprié:” Avec une mise en scène originale, la même chose semble plus. “

Je travaille! ????

– Roi Méndez (@RoiMendez) 30 janvier 2020

Eh bien, j’ai vraiment aimé #Universo, de @BlasCanto! Avec son dernier cri comme ça tout épique. https://t.co/4CvWkgKHpK

– Javier Ruescas ?????????? (@javier_ruescas) 30 janvier 2020

Sans mots, nous voici au bureau très excités. Merci à mon patron qui a mis la vidéo sur l’ordinateur pour que nous puissions tout voir, elle dit que vous êtes déjà de la famille. C’est choquant, puissant et le magnifique clip vidéo. Ta voix spectaculaire et tu laisses beau que tu meurs ???????????

– Annaincolours ?????????? (@annaincolour) 30 janvier 2020

Quelle chanson passée et clip vidéo! Avec une finition brillante! ???????? J’adore Blas, tu vas briller devant toute l’Europe. ??????????

– ???????????????????? ???????????????????????????? ???????????????? (@JordiNaranjo_) 30 janvier 2020

Félicitations Blas, qualité vocale impeccable. Au plaisir de vous voir sur la scène de l’Eurovision et tout le monde flirter avec votre voix ????

– Sory Sanz (@sorysanz) 30 janvier 2020

Je l’aime mieux comme ça. #Universo pic.twitter.com/zRuMiKvMOa

– Modesto García (@modesto_garcia) 30 janvier 2020

Après la deuxième écoute, il faut reconnaître que #Univers est plat. C’est une chanson qui ne dit pas grand-chose, mais qui a un refrain accrocheur.

Nous verrons comment Blas Cantó défend en direct et comment le décor est mis en place, le grand handicap de l’Espagne dans #Eurovision.

– M ???? (@ casasola_89) 30 janvier 2020

Blas Cantó ne gagnera pas l’Eurovision, mais il fera tout son possible pour mettre fin au coronavirus. #Universo pic.twitter.com/NtQ1eEzghG

– Athenea Niké ?????????? (@NikeAthenea) 30 janvier 2020

#UNIVERSO est une chanson super digne. Je ne sais pas si nous gagnerons, mais je travaille souvent sur des œuvres musicales et audiovisuelles de @BlasCanto, @eurovision_tve et de toute son équipe. ???? pic.twitter.com/2Ccdy18bZt

– ENRIC (@EnricEnricEnric) 30 janvier 2020

La meilleure chose à propos de #Universo est qu’elle reste fidèle à Blas Cantó en tant qu’artiste. Sonnant actuel, bien produit et avec un projet clair.

Nous avons les bases pour obtenir un bon résultat. Voyons comment suivre cette voie. # Eurovision2020

– Miguel Heras (@ocontilde) 30 janvier 2020

Mes premières impressions sur #Universo de @BlasCanto.

– Je pense que c’est une bonne chanson pop, sans nuances.

– Une réussite le concept fermé de la candidature, tout est cohérent.

– La production est excellente et le son actuel et universel, jamais meilleur # Eurovision #BlasEnRTVE

– Vicente Rico ???? (@YTanRicamente) 30 janvier 2020

Nous sommes un pays que nous aimons briser le travail des autres.

Vous l’aimerez peut-être plus ou moins #Univers mais il est évident que c’est une chanson très digne, bien travaillée, produite …

Si vous voulez attirer l’attention, aimez le reste, téléchargez un nu, mais ne manquez pas de respect

– UnTalNeno! (@NenoAluXe) 30 janvier 2020

Qu’est-ce que j’aime #Universe? OUI!

Si tout va bien, l’année prochaine nous porterons quelque chose d’espagnol typique et n’essayerons pas d’être suédois ou azéri? Aussi

– ?????????? ???????????????????????? ?? (@potter_pan) 30 janvier 2020

#Universo est totalement le rouleau Blas Cantado, mais avec une petite touche qui fait la différence et à mon avis, cela fonctionne parfaitement. Le clip vidéo, une passe.

– Carlos Pecharromán (@carlos_pecha) 30 janvier 2020

Cela montre qu’il y a beaucoup de travail derrière mais encore une fois nous tombons dans le problème principal, la chanson. L’Eurovision est un festival de chansons et à mon avis, cela, à première vue, ne met en évidence absolument rien. #Univers #BlasEnRTVE # Eurovision2020

– Manuelesky (@Manuelesky_) 30 janvier 2020

Au premier écoute, #Univers me laisse un peu froid. Il me manque ce “coup de poing” qui le fait casser. Mais il me semble qu’une chanson très TRÈS connue qui va grandir en direct, surtout en Eurovision, et qui se prête à un décor très sombre et j’aime ça ???? https: //t.co/zItWsJuOwF

– Víctor Izquierdo (@Victor_Izme) 30 janvier 2020

Ce n’est pas dansant, ce n’est pas émotionnel, ce n’est pas inspirant, ce n’est pas mélodique (c’est plat), ce n’est pas accrocheur … Univers, pardonnez-moi? Vraiment, cherchez d’autres sources d’inspiration ou d’autres professionnels pour vous aider avec les compositions. Et rappelez-vous, “Tout ce que je sais, t’aimer est un match perdant”

– Marc Romeu ???????? ???????? (@MarcRomeu) 30 janvier 2020

Très bien !!! C’est très accrocheur et j’adore le style! Je veux déjà vous entendre chanter en direct – María Vega? (@Vega_sakura) 30 janvier 2020

Avec une mise en scène originale, la même apparence est plus. C’est un peu plat, mais joli, le refrain reste et peut fonctionner. @BlasCanto est un artiste et brillera, j’en suis sûr. Félicitations

– IRENE FERB (@ireneferb) 30 janvier 2020

Le meilleur que nous ayons eu depuis des années, je l’adore! La proposition sonne très actuelle et avec l’impeccable direct de Blas, ajouté aux bons chœurs et à la mise en scène que j’en suis sûr, cela peut être une option très puissante !!! Mes félicitations ????

– Laura ???????? (@ Secret16270979) 30 janvier 2020

Eh bien ne pas perdre l’habitude … @rtve cette année à partir de la 20e place. Cela le montre. Tu ne veux pas gagner. Un bon chanteur mais la chanson … Laissez-la passer inaperçue.

– AlbertORTIZ (@ Mihura79) 30 janvier 2020

Rien, une autre année où nous n’avons pas gagné l’Eurovision. On n’aura pas l’air mal car Blas a une voix forte mais la chanson est très répétitive, et surtout la plus grosse déception, le refrain. Dommage #Universo https://t.co/mioOsseZTS

– haineux. (@HaterGH) 30 janvier 2020

@blascanto_en QUELLE EST LA MERVEILLE? Morceau de chanson et clip vidéo … Merci de nous avoir laissé entrer dans votre #UNIVERSO ?????? # Eurovision2020

– Verónica Marrero (@Neybes) 30 janvier 2020

