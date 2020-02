Des membres de l’équipage de la mitrailleuse Kelly inculpés par le grand jury pour le passage à tabac

En 2018, l’entourage de Machine Gun Kelly a été impliqué dans une bagarre avec un acteur qui a qualifié le rappeur de “p * ssy” pour le bœuf d’Eminem.



L’action en justice contre deux membres de l’équipage de Machine Gun Kelly chauffe car il est rapporté que des actes d’accusation ont été prononcés contre eux. En 2018, une altercation physique a été capturée sur des images de surveillance qui montreraient un homme du nom de Gabriel “G-Rod” Rodriguez battu par deux hommes affiliés à MGK. Les deux parties étaient dans un restaurant d’Atlanta lorsque G-Rod a décidé de crier sur MGK, l’appelant un “p * ssy” sur sa dispute verbale en cours avec Eminem.

Plus tard, les parties se sont juste reconnectées dans un Hampton Inn où deux personnes de l’entourage de Machine Gun Kelly auraient déclenché un passage à tabac sur G-Rod. La victime a été battue et meurtrie, alors il a décidé de poursuivre le rappeur. Parce que MGK n’était pas impliqué personnellement dans la bagarre et que des témoins auraient confirmé son histoire, le rappeur ne croit pas qu’il soit en faute. Dans son procès, G-Rod a déclaré que MGK avait dit à ses membres d’équipage de l’attaquer afin qu’il soit tenu responsable.

En octobre 2019, Brandon Allen et John Cappelletty ont été arrêtés pour deux chefs d’accusation de batterie aggravée de crime causant des dommages physiques importants. Ils ont rapidement été libérés sous caution et selon TMZ, ils ont maintenant été inculpés par un grand jury. On ne s’attend pas à ce qu’ils reçoivent la peine maximale, mais le point de vente déclare qu’ils risquent 20 ans de prison.

