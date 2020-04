Des Mexicains bloqués en Argentine demandent de l’aide pour rentrer chez eux

Mexico,- Les footballeurs mexicains internationaux, anciens joueurs américains, Diego Lainez, Edson Álvarez et Raúl Jiménez, partagent leur expérience en Europe et à travers les réseaux sociaux demandent aux fans mexicains de sensibiliser à l’urgence sanitaire que le monde traverse, et réitèrent leur demande pour suivre les recommandations des autorités.

Le jeune attaquant du Betis de Sevilla, Diego Lainez, admet que malgré le fait que le Covid-19 soit le pire rival du moment, il ne se bat qu’en jouant à domicile, «Le Coronavirus est un rival très difficile à gagner, j’ai été en témoigne en Espagne, mais il n’y a qu’une seule façon de gagner, notre domaine n’a jamais été aussi important, le Coronavirus est gagné à domicile “, a expliqué Lainez.

Pour sa part, Edson Álvarez demande de redoubler d’efforts dans la zone défensive pour éviter de recevoir un but de Coronavirus, «la situation de Coronavirus est très grave, mais il n’y a qu’une seule façon de le battre, très simplement, rester à la maison, c’est comme lui prendre le ballon, et avec que nous réduisons le risque de contagion, votre maison et vos amis sont votre meilleure défense, ne laissez pas le Coronavirus marquer un but pour nous », a ajouté Álvarez d’Amsterdam.

Enfin, Raúl Jiménez demande à tous les Mexicains de jouer en équipe pour minimiser le risque de contagion. «Le Mexique a une occasion en or, si nous jouons en équipe et que nous nous engageons à rester à la maison, nous battrons covid-19, pour marquer un but pour le Coronavirus, nous avons besoin de tout le monde, restez à la maison “, a déclaré la meilleure représentante du football aztèque du Royaume-Uni cette saison.

HLG

