Des Mexicains convoqués pour présenter des enquêtes contre Covid-19

Mexico.- Les troubles de la chaleur sont dus à une exposition à une chaleur excessive, à une défaillance des mécanismes de perte de chaleur ou aux deux.

Il existe plusieurs types de troubles de la chaleur, parmi lesquels les crampes, l’épuisement et, le plus grave, le coup de chaleur. Ces types varient en fonction de vos symptômes, en fonction de l’augmentation de la température de votre corps et de la gravité de la perte de fluides corporels.

Par exemple, la sueur est un processus dans lequel les glandes sudoripares produisent de l’humidité, qui refroidit la peau en s’évaporant; ceci, afin de réguler la température corporelle.

Les crampes de chaleur sont des spasmes musculaires aigus, qui sont dus à l’ajout d’un exercice prolongé, d’une transpiration abondante et d’un remplacement exclusif de l’eau dans des situations extrêmement chaudes.

Les crampes de chaleur légères peuvent être traitées en consommant des boissons salées ou des aliments salés.

L’épuisement dû à la chaleur fait référence à une perte excessive de sels ou d’électrolytes, entraînant une diminution du volume sanguin. Même des évanouissements, des étourdissements, des étourdissements, une faiblesse, de la fatigue, des maux de tête, une vision trouble, des douleurs musculaires, des nausées et des vomissements peuvent survenir.

Le coup de chaleur fait augmenter la température corporelle et provoque de multiples défaillances des systèmes organiques, elle peut être identifiée lorsque la personne a une température corporelle supérieure à 40 ° C, elle doit donc être refroidie immédiatement.

Les symptômes sont les mêmes que l’épuisement dû à la chaleur, mais lors d’un coup de chaleur, la peau devient rouge et sèche, en raison de la température élevée du corps. De plus, il augmente la respiration et la fréquence cardiaque.

Pour abaisser la température corporelle, selon le Manuel d’informations médicales générales de Merck, la personne doit être immergée dans une baignoire avec de l’eau glacée, car l’utilisation de médicaments tels que l’aspirine ou l’acétaminophène sera inutile pour traiter la fièvre.

Selon une publication sur Twitter de la Météorologie du Mexique, nous sommes confrontés à la première vague de chaleur, qui se termine le 28 mars avec des températures allant de 28 à 40 ° C. Même dans certaines régions du pays, la température peut atteindre 45 ° C.

Par conséquent, un trouble thermique peut être évité en suivant ces recommandations:

Assurer une ventilation adéquate ou l’utilisation de la climatisation. Ne pas laisser les enfants ou les animaux de compagnie dans les voitures en plein soleil. Éviter de faire des efforts physiques intenses dans des environnements chauds. Éviter de porter des vêtements très épais ou peu perméables. N’oubliez pas de rester hydraté et de manger aliments avec du sel. (ntx)

JAHA