Des militants font campagne pour boycotter les Eternals en raison d’un super-héros gay

Le côté cosmique de l’univers cinématographique Marvel devrait encore se développer cette année avec la sortie de Les éternels, une science-fiction qui s’étend sur des millénaires et qui devrait introduire une série de nouveaux personnages dans la franchise, et ce qui semble être le tout premier numéro de danse à part entière du MCU. Le blockbuster de Chloe Zao semble certainement prêt à faire bouger les choses dans un monde post-Endgame, et cela s’étend pour inclure le premier couple de même sexe de haut niveau dans la longue série de films de bandes dessinées.

Malheureusement, certaines personnes semblent encore très opposées à l’idée que ces épopées de masse représentent ce à quoi ressemble notre société aujourd’hui, même lorsque les héros du titre sont une race d’extraterrestres immortels qui mènent une guerre intergalactique contre leurs ennemis mortels depuis des milliers de ans.

Une pétition a été lancée par le groupe conservateur One Million Moms, encourageant les familles à boycotter The Eternals sur la seule base du fait qu’il présente une relation homosexuelle. Incroyablement, ils ont déjà amassé plus de 14 000 signatures et exigent que Marvel Studios cesse de «pousser leur agenda» sur leurs jeunes enfants impressionnables, que vous pouvez lire ci-dessous:

«Marvel a décidé d’être politiquement correct, au lieu de proposer une programmation adaptée aux familles. Marvel devrait s’en tenir au divertissement, pas à la mise en place d’un agenda. Veuillez partager cela avec vos amis et votre famille pour vous assurer qu’ils sont conscients du personnage de super-héros gay dans The Eternals, et non pas aveuglés par lui. En tant que mamans, nous voulons tous savoir quand Marvel tente de désensibiliser notre famille en normalisant le mode de vie LGBTQ. »

Par où commencez-vous même avec ça? Un million de mamans sont heureuses d’accepter les ratons laveurs parlants, les arbres sensibles, les monstres de rage à la peau verte et les dieux nordiques dans le MCU, mais un super-héros ouvertement gay est clairement un pas trop loin. Une des grandes choses à propos des films de bandes dessinées est qu’ils peuvent inclure des thèmes et des personnages qui reflètent et reflètent notre culture, mais en les enveloppant dans des vêtements fantastiques afin qu’ils ne semblent pas trop sur le nez et prêches.

Les éternels a déjà assemblé l’un des scénarios les plus diversifiés et les plus éclectiques de tous les plateaux de cinéma pour une sortie cette année, et il serait juste de dire que les fans sont beaucoup trop excités de voir une toute nouvelle équipe rejoindre la plus grande franchise de l’histoire pour se soucier d’un groupe de Karens essayant de faire de la publicité négative.