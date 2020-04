Des milliers d’appels vidéo effectués avec App Zoom sont filtrés

New York.- Compte tenu des mesures de distanciation sociale dues à la pandémie actuelle de coronavirus Covid-19, l’application Zoom a été déclarée comme l’alternative pour maintenir facilement des réunions virtuelles. Cependant, son succès pourrait être de courte durée et représenter sa chute.

Des milliers d’appels vidéo Zoom, y compris des informations personnelles et des conversations privées, ont été publiés sur le Web.

Dans le contenu, vous pouvez trouver des clips pris dans le cadre d’une consultation médicale, où vous pouvez voir les noms et numéros de téléphone des patients; des réunions d’affaires, qui comprenaient des informations financières sur les entreprises, ou des classes d’école, qui exposaient les visages des mineurs enregistrés lors des sessions virtuelles.

Étant donné que la plate-forme nomme chaque enregistrement vidéo de manière identique, une simple recherche en ligne peut révéler une longue séquence de clips qui peuvent être facilement téléchargés et visionnés.

Les vidéos Zoom ne sont pas enregistrées par défaut, mais les hôtes d’appel peuvent choisir de les enregistrer et de les enregistrer sur les serveurs Zoom ou sur leurs propres ordinateurs.

Zoom que quand il a commencé à enregistrer une augmentation des appels à son service (on estime que 200 millions de réunions virtuelles ont lieu quotidiennement via la plateforme), ils ont augmenté leur infrastructure et leurs serveurs pour répondre à cette exigence, et “par erreur” ont permis que deux de ses centres de données en Chine acceptent le trafic comme sauvegarde en cas de congestion du réseau.

Interdire leur utilisation

Suite aux failles de sécurité qui ont été révélées, certaines entreprises ont commencé à demander à leurs employés de cesser d’utiliser cette plateforme.

Tel est le chaos de Space X, dirigé par Elon Musk, qu’il a directement interdit l’utilisation de ce service à tous ses employés. À son tour, la NASA et le FBI ont pris des mesures similaires, dans le but de protéger la sécurité de leurs membres.

