Des milliers d’appels vidéo passés sur Zoom sont filtrés sur le réseau

Le Washington Post a publié des informations qui seront brutales pour Zoom, la plateforme d’appels vidéo. Selon le journal populaire, des milliers d’appels vidéo Zoom peuvent être trouvés en ligne, sans l’autorisation des utilisateurs, simplement en effectuant une simple recherche Google.

Apparemment, les vidéos ont été enregistrées dans le cloud sans mot de passe. Toutes les vidéos disponibles proviennent de comptes “hôtes”, l’utilisateur qui démarre l’appel vidéo.

Cela signifie que les vidéos ont été enregistrées par l’hôte, car il est le seul utilisateur qui a accès à l’enregistrement des conversations sans l’approbation des autres participants de l’appel vidéo.

Comme prévu, bon nombre de ces appels contenaient des informations personnelles, certaines même de nature sexuelle, et de nombreuses autres contenaient des informations commerciales. Des extraits des appels sont déjà disponibles sur YouTube et Vimeo, affectant la confidentialité de milliers d’utilisateurs.

Zoom a répondu qu’ils offrent à leurs utilisateurs des moyens sécurisés pour enregistrer leurs appels et que la fuite massive est due à la négligence de leurs utilisateurs et leur conseille d’être plus prudent.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau revers s’ajoute aux problèmes qui ont été découverts à propos de Zoom après que sa popularité a été déclenchée par la quarantaine massive dérivée du coronavirus COVID-19.

Zoom a indiqué que, essayant de montrer qu’ils ne connaissaient pas beaucoup de leurs problèmes, en décembre 2019 seulement, ils avaient un maximum de 10 millions d’utilisateurs quotidiens, alors qu’en mars 2020, ils avaient en moyenne 200 millions de participants quotidiens. Ils ont également indiqué qu’ils développent des solutions à tous les problèmes de sécurité qui ont été révélés.

