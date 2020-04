Des mineurs participent au pillage du CDMX

Mexico.- Après onze jours que le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico a mis en œuvre l’opération de prévention, de sécurité et de surveillance pour empêcher la commission de délits dans les établissements commerciaux, par la contingence sanitaire, 109 personnes ont été arrêtées, sur 12 les maires.

Le SSC poursuit le déploiement de plus de 6 000 soldats et 2 000 véhicules officiels, qui effectuent des déplacements quotidiens à proximité des supermarchés, des grands magasins et des dépanneurs; et avec la coordination avec les hommes d’affaires et les représentants des sociétés de sécurité privée, de signaler tout illégal.

Ces actions se sont traduites non seulement par les arrestations, mais aussi par la faible commission de crimes dans ces entreprises, depuis trois jours consécutifs il n’y a eu aucune tentative de vol, d’agression et de pillage.

La veille, un groupe d’hommes a tenté de prendre d’assaut une installation située dans le quartier de Pueblo de Santiago Atzacoalco, mais l’action rapide des troupes de la SSC et les communications étroites avec le personnel de C2 ont permis de répondre immédiatement à l’urgence.

Voici comment un voisin les a enregistrés quand ils ont essayé de fuir après avoir volé un prêteur sur gages dans @TuAlcaldiaGAM

Les agents de @SSP_CDMX les ont poursuivis et encerclés.

Ils ont arrêté 11 personnes et leur ont pris 9 motos. pic.twitter.com/h6Y3XbjPGk

– Carlos Jiménez (@ c4jimenez) 3 avril 2020

Pour ces événements, 11 personnes ont été arrêtées, dont cinq mineurs, et neuf motos, un marteau et un marteau ont été fixés avec lesquels ils avaient l’intention de commettre le crime; certains jeux vidéo et autres objets volés ont également été récupérés.

Lors d’un autre événement survenu à l’hôtel de ville de Tlalpan, deux hommes ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de s’échapper par le toit d’un grand magasin.

Les opérateurs du C2 ont informé les agents que deux personnes étaient entrées dans l’établissement et, à leur arrivée, les auteurs probables ont tenté de s’échapper; l’un d’eux est tombé et a reçu des coups à la tête. Le personnel d’ERUM l’a donc transféré à l’hôpital en tant que détenu; tandis que l’autre sujet et un sac à dos contenant plusieurs paquets de cigarettes, ont été mis à la disposition de l’agent du ministère public correspondant.

