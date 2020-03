Des «monologues du vagin» diffusés en direct sur les réseaux sociaux

Mexico – Le théâtre le rideau est tombé comme une mesure de retenue à la Covid-19, mais leur créativité naturelle les a poussés à organiser certaines activités; donc Les monologues du vagin diffusé en direct sur les réseaux sociaux.

Actrices Lorena de la Garza, Irasema Terrazas et Pamela Cerdeira Ils se sont organisés pour faire une lecture simultanée de la pièce en direct sur le compte Facebook du Meilleur Théâtre.

Chacun de leurs foyers parce qu’ils ont suivi la quarantaine, ils se sont connectés à 20h00.

Cela n’a duré que cinq minutes pour des raisons de droits d’auteur, mais près de 800 abonnés se sont connectés pour voir le début de cette mise en scène emblématique qui a été mise en scène de manière interrompue pendant deux décennies.

Assis sur des tabourets, pieds nus et avec des cartes en main, mais chacun de leur domicile, De La Garza, Cerdeira et Terrazas, a commencé la diffusion en direct intitulée “Quelques minutes avec les monologues du vagin”.

Ce court extrait qui se termine par la phrase «Nous nous inquiétons des vagins» fait partie des initiatives d’Ocesa Teatro pour apporter du divertissement à ses adeptes dans cette quarantaine.

DÉJÀ VU: Wonder Woman 1984 sera présenté en première, mais …

Le producteur de l’œuvre, Morris Gilbert, a expliqué auparavant qu’il n’est pas possible de transmettre l’œuvre complète en raison d’un problème de droit d’auteur qui serait difficile à résoudre dans ces circonstances.

Depuis lundi dernier, le 16 mars, l’Ocesa Teatro a baissé le rideau par précaution contre l’avancée de la pandémie de coronavirus.

En plus de cet extrait des Monologues du Vagin, il y a quelques jours, ils ont diffusé un karaoké sur leurs réseaux sociaux avec plusieurs de leurs acteurs et actrices, connectés depuis leur domicile, et intitulé “Des temps toujours meilleurs viendront”, paraphrasant la chanson de Yuri, qui il est chanté dans la comédie musicale Mentiras.

Ils continueront à organiser d’autres dynamiques avec chacune de leurs mises en scène.

npq