Des musiciens du New Jersey se réunissent pour collecter des fonds contre la pandémie

Mercredi 15 avril 2020

Des célébrités du New Jersey, aux États-Unis, se joindront à un événement caritatif pour collecter des fonds pour atténuer les ravages de la pandémie actuelle de Covid-19, et parmi les invités se trouvent Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Halsey et Charlie Puth.

Le concert de Jersey 4 Jersey aura lieu le 22 avril sur diverses plateformes numériques; L’organisation qui recevra les dons est le New Jersey Pandemic Relief Fund, qui lutte contre l’impact médical, social et économique du coronavirus dans l’État.

Tony Bennett, Jon Stewart, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Kelly Ripa, SZA et Saquon Barkley, qui seront liés depuis leur domicile, seront d’autres personnalités célèbres de la musique et de la performance qui soutiendront la ville.

Cependant, il n’est pas confirmé si les musiciens auront un acte spécial ou ne feront qu’un discours en soutien à la fondation. Le New Jersey est en première ligne de cette pandémie, il est donc important que nous fassions ce que Jersey fait le mieux: prendre soin les uns des autres, a déclaré la première dame de l’État, Tammy Murphy, selon Ultimate Classic Rock.

Il sera diffusé par Apple Music, Apple TV, E Street Radio de SiriusXM et différentes stations de radio et de télévision locales dans l’État du New Jersey.

De leur côté, d’autres célébrités feront de même pour la ville de Cleveland, comme Joan Jett, Alice Cooper et Jason Mraz, dans le cadre du concert à domicile de Cleveland Rocks: From Our Living Rooms le 15 avril, qui sera diffusé sur le réseau Fox, les bénéfices iront également au Greater Cleveland Covid-19 Rapid Response Fund.

Cours virtuel pour enfants

Un enseignant du préscolaire a pris sa classe virtuelle du lundi à un autre niveau en ayant Bon Jovi comme invité pour une leçon de vie en quarantaine.

Le mois dernier, le rockeur primé a publié une version incomplète de Do What You Can, une ballade sur la bataille du pays pour contenir la pandémie de coronavirus, et a demandé aux fans de lui envoyer des versets pour l’aider Terminez-le, a rapporté le Palm Beach Post.

Michael Bonick, enseignant à l’école élémentaire Marsh Pointe à Palm Beach Gardens, a vu l’invitation du chanteur, a obtenu les coordonnées d’un membre du personnel et a envoyé des textes sur ses propres verrouillages à ses élèves.

Un membre de l’équipe de Bon Jovi a répondu qu’il voulait rencontrer les enfants et lundi à 10 heures, l’artiste est apparu sur ses écrans d’ordinateur.

M. Bonick les a mis à l’écriture et j’étais très excité d’entendre cela, a dit le rockeur aux étudiants, car s’ils mettent leurs sentiments sur papier, parfois ils deviendront des chansons, parfois des histoires, et on ne sait jamais où cela peut les mener.

Le chanteur a reçu des milliers de propositions en ligne, dont certaines qu’il a intégrées à la chanson.

