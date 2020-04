Des officiers de PVC poursuivent leur déploiement dans la deuxième section de la forêt de Chapultepec

Mexico – Pour éviter les foules dans la deuxième section de la forêt de Chapultepec, la mairie de Miguel Hidalgo, des agents du Secrétariat de la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico, maintiennent le déploiement dans la zone.

Avec 40 soldats stationnés aux six entrées et six véhicules officiels qui font des tournées dans la forêt, les athlètes, les promeneurs d’animaux et les familles qui effectuent des activités récréatives sont invités à se retirer pour se conformer aux mesures de rester à l’intérieur de leurs maisons, telles que dans le cadre de la campagne Stay at Home!

Cette exposition sera permanente aux entrées des avenues constituantes, Paseo de los Compositores, Fernando Alencastre, Copernicus et Panteón Dolores; qui est effectuée en coordination avec le personnel du ministère de l’Environnement et de la direction de la gestion forestière.

En outre, depuis hier vendredi, la SSC diffuse un nouvel audio, à partir des véhicules officiels, dans lequel les citoyens sont le plus fortement rappelés que Mexico est en situation d’urgence sanitaire, il est donc important de se retirer de la rue pour éviter les foules sur les voies publiques et, ainsi, atteindre l’objectif de ne pas se répandre et de ne pas se répandre