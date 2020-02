Des oiseaux de proie ont subtilement introduit un héros de l’âge d’or dans le DCEU

Batman lui-même n’est peut-être pas dedans, mais le terrain de frappe du Dark Knight est rempli Oiseaux de proie alors que nous rencontrons un groupe de vigiles supplémentaires opérant à Gotham City. Parmi eux, Dinah Lance AKA Black Canary, joué par Jurnee Smollett-Bell. L’héroïne s’est avérée être beaucoup plus proche de son homologue de la bande dessinée que ce à quoi nous nous attendions dans le film, avec son métahumain Canary Cry. Et, comme l’a révélé une scène, une maman de super-héros.

Dinah commence le film en tant que chanteuse au club de Black Mask, mais elle est rapidement promue au poste de chauffeur / exécuteur pour le patron du crime en raison de ses compétences au combat. Cela la met dans le collimateur du détective Renée Montoya, qui lui demande de travailler comme taupe pour elle. Dinah est cependant réticente, car sa mère travaillait auparavant avec les flics. Nous apprenons à travers cette conversation que Dinah Sr., qui avait également le Canary Cry, était une justicière et a été tuée au travail.

Il s’agit d’un rappel inattendu de l’original Golden Age Black Canary, Dinah Drake. Dans l’univers post-crise DC, un canari différent a été présenté et révélé plus tard être la première fille de Dinah, avec le même nom et les mêmes pouvoirs. Bien que la mère de Dinah ait rencontré un sort plus sombre dans le DCEU, cette connexion reflète en grande partie le matériel source.

Quant à ce que cela signifie pour l’histoire plus large de la DCEU, eh bien, le premier Black Canary est maintenant l’une des premières vigilantes opérant dans l’univers. Selon l’âge de Dinah, sa mère était vraisemblablement active à Gotham dans les années 80 ou 90, précédant les goûts de Superman et Batman. Bien sûr, nous apprendrons bientôt qu’il y en avait beaucoup plus devant elle, également, grâce au prochain Black Adam introduisant la Justice Society of America, avec le film qui se déroulerait autour de la Seconde Guerre mondiale.

À la fin de Oiseaux de proie cependant, Dinah a embrassé l’héritage de sa mère et lutte contre le crime aux côtés de Renee et Huntress. J’espère donc que nous obtiendrons plus de Black Canary dans le DCEU dans les années à venir.