Des ongles cassants? Les durcir avec de l’iode blanc, remède définitif pour les ongles forts!

L’iode blanc, en plus d’être super bon marché, ne peut jamais manquer à la maison pour ses innombrables avantages. Avez-vous des ongles cassants? L’iode blanc est votre solution ultime!

17 janvier 20201: 30 h

L’iode blanc est efficace pour donner de la force à vos ongles, lorsqu’il est appliqué sur l’ongle et qu’il entre en contact avec votre peau, accélère automatiquement la production de kératine, l’élément fondamental pour la création de nouveaux tissus.

Ongles naturels bien entretenus

Êtes-vous prêt à commencer à utiliser de l’iode blanc sur vos ongles? Ensuite, nous vous donnerons la recette, suivez les étapes:

Matériaux

Émail transparent ou éclat durcissant (doit être déjà commencé ou en deux)

Une demi-gousse d’ail

10 gouttes de jus de citron

10 gouttes d’iode blanc

Etape par étape et traitement

Prenez le vernis à ongles transparent et ajoutez les 10 gouttes d’iode blanc, couvrez-le et mélangez bien pour tout mélanger.

Hachez très bien la gousse d’ail pour qu’il reste de petits morceaux, puis ajoutez le reste de l’ail dans le récipient d’émail ou de brillance avec les 10 gouttes de jus de citron, remuez à nouveau.

Une fois que vous avez tout mélangé très bien, vous devez laisser reposer votre mélange pendant 24 heures complètes pour commencer à l’utiliser.

Après le temps, utilisez l’émail préparé comme d’habitude, appliquez une couche quotidienne pendant 15 jours d’affilée et vous remarquerez les résultats.

Dites adieu aux ongles cassants à l’iode blanc