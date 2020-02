Des pages mexicaines signent un accord de sécurité numérique

Il Le Conseil des citoyens pour la sécurité et la justice de Mexico a annoncé un accord avec les plateformes de Mercado Libre et Segundamano travailler ensemble en faveur de la sécurité numérique.

Dans un premier temps, cette collaboration vise à renforcer la diffusion des mesures de sécurité de base sur chacune des plateformes, et à établir un canal de communication direct avec le Conseil citoyen.

«Nous continuerons à travailler pour la sécurité de nos utilisateurs, nous avons donc des systèmes d’intelligence artificielle et une zone de prévention de la fraude pour plus de 500 personnes qui travaillent afin que la plateforme soit sûre et fiable, et que les utilisateurs puissent fonctionner en toute tranquillité au sein du site Cet accord est un autre effort pour avoir une communauté sûre où les utilisateurs peuvent fonctionner en toute confiance », a déclaré David Geisen de Mercado Libre.

L’alliance cherche à renforcer les mesures préventives dans les portails des deux plateformes, à renforcer la communication directe avec les entreprises et à soutenir les utilisateurs avec des conseils et un soutien juridiques.

