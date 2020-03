Des panneaux PaleyFest inédits sortent sur YouTube cette semaine – / Film

Sous des conditions normales, PaleyFest LA 2020 se serait déroulé sans accroc la semaine dernière au Dolby Theatre à Hollywood, avec des projections et des tables rondes avec les stars et les créateurs de certaines de vos émissions de télévision préférées. Bien sûr, l’événement a été reporté en raison du coronavirus, mais les gens qui dirigent PaleyFest veulent aider à répandre un peu de joie pendant ces temps isolés.

La société met gratuitement des vidéos officielles et complètes des précédents débats du panel PaleyFest sur sa chaîne YouTube tous les jours cette semaine, afin que tout le monde puisse regarder les castings de Le bureau, Parcs et loisirs, C’est nous, Les morts qui marchent, Sang bleu, Surnaturel, et The Daily Show avec Trevor Noah montez sur scène et partagez les histoires des coulisses des productions. Mais assurez-vous de les regarder rapidement: chaque vidéo ne sera en ligne que pendant 24 heures.

Voici l’annonce d’un communiqué de presse du PaleyFest:

Salut les fans de télé, nous sommes là pour vous. Chaque matin à 10 h HE / 7 h HP, nous publierons une discussion complète de PaleyFest LA ou NY pour profiter de votre maison et vous conduire dans certaines de vos émissions de télévision préférées diffusées cette semaine. La vidéo complète – jamais publiée par le Paley Center gratuitement sur YouTube – sera disponible jusqu’à 10 h HE / 7 h HP le lendemain matin, selon ce calendrier:

3/23 Supernatural PaleyFest LA 2018 (même jour que le nouvel épisode de Supernatural)

3/24 This Is Us PaleyFest LA 2017 (même jour que la finale de la saison de This Is Us)

3/25 Réunion des parcs et loisirs PaleyFest LA 2019

3/26 The Daily Show avec Trevor Noah PaleyFest NY 2016

3/27 Blue Bloods PaleyFest NY 2017 (même jour que le nouvel épisode de Blue Bloods)

3/28 L’Office PaleyFest LA 2007

3/29 The Walking Dead PaleyFest LA 2017 (même jour que le nouvel épisode de The Walking Dead)

J’ai couvert le PaleyFest en personne, et le Paley Center for Media a toujours fait un excellent travail pour organiser des événements où les fans en ont pour leur argent. Maintenant, ils vous ouvrent ces vidéos gratuitement. Personnellement, je sais que je regarderai le panneau de réunion des parcs et loisirs de l’année dernière lorsque cela se tiendra mercredi, et je vérifierai certainement le panneau Office de 2007 ce samedi, car le spectacle était au milieu de son troisième saison où ce panneau a été enregistré.

Voici la vidéo d’aujourd’hui, avec la distribution de Supernatural:

Et pour une petite explosion du passé, regardez ce clip du panel PaleyFest Parks and Recreation 2014, enregistré quelques mois avant que Guardians of the Galaxy de Marvel Studios ne transforme Chris Pratt en superstar. (Comme vous pouvez le voir, ma vidéo est de qualité bien inférieure à celle de la chaîne officielle, alors laissez-la servir de raison supplémentaire de regarder ces vidéos officielles telles qu’elles sont publiées cette semaine.)

