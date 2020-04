Des peintures murales de 50 cents surgissent dans la rue; Voici l’artiste derrière eux

Peu de gens peuvent dépasser les 50 cents. Que vous aimiez ce qu’il a à dire, que vous le détestiez ou que vous choisissiez de l’ignorer, vous devez admettre que l’homme est un maître des blagues et des insultes.

Mais dernièrement, 50 Cent fait l’objet de mèmes en ligne hilarants qui vont au-delà du Web. Quelqu’un transforme sa ressemblance en œuvres d’art de rue et Internet ne cesse de craquer. C’est vraiment une forme sophistiquée de pêche à la traîne.

50 cents à la première de «For Life» | Manny Carabel / WireImage / .

50 Cent reçoit le traitement mural

Le rappeur / magnat publie assez fréquemment sur Instagram pour promouvoir ses entreprises et ses émissions de télévision, et bien sûr, pour trash talk et faire des fissures.

Récemment, 50 Cent a partagé des mèmes peints de lui-même où son visage est enchevêtré avec celui d’une autre personne célèbre. Le dernier en date est le président Trump et Post Malone, et il est un bon sportif à ce sujet.

Quelqu’un là-bas va plus loin que les photos. Il n’est pas rare de voir des peintures murales de célébrités et de héros locaux plâtrées sur les côtés des bâtiments, mais avez-vous vu quelque chose comme celle ci-dessous? Alimentez le rire aux dépens de 50 Cent. Il est d’accord avec ça aussi.

Le créateur mural est connu comme un artiste meme

Pour ceux qui ne connaissent pas ou croient que les peintures murales sont un mystère, nous partageons le nom de l’artiste: Lushsux. Il a une réputation similaire à celle de Banksy, ce qui signifie que son identité est un secret. Selon Hypebeast, il était l’un des artistes impliqués dans l’exposition Dismaland de Banksy en 2015.

Bien qu’il existe des hypothèses, ce que l’on sait de Lushsux, c’est qu’il est de Melbourne, en Australie. Et il voyage. Son art de la rue se trouve partout dans le monde dans des endroits comme la Cisjordanie, Londres et même une galerie exposée à Tokyo.

Lushsux est anonyme mais pas un débutant

Depuis des années, Lushsux crée des mèmes artistiques satiriques, parfois provocateurs, parfois festifs, tels que Trump, Kim Kardashian, Taylor Swift, Conor McGregor, The Rock et Hillary Clinton.

Il était également derrière la peinture de Seinfeld snobant un câlin de Kesha. Une composition de Joe Exotic / Trump est l’une de ses dernières créations que les fans trouvent très divertissantes. Mais à l’occasion, des célébrités le poursuivent avec des menaces légales.

En 2016, Lushsux a déclaré à Mic que l’avocat de Swift lui avait envoyé un e-mail de cesser et de s’abstenir, et lorsque Hypebeast lui a demandé sa réponse, il a déclaré: “Je l’ai simplement ignoré comme j’ignore tous mes amendes pour stationnement et excès de vitesse.”

Peu importe qu’il fasse des interviews ou tague un morceau de mur (ou un corps) frais avec de l’art, Lushsux garde son visage couvert. Il espère cependant que les gens pourront trouver de la comédie ou des messages dans son travail.

Consultez sa page Instagram et vous trouverez un hommage à Kobe Bryant et un lien pour acheter des tirages de certaines de ses créations, y compris “Donye” et “Zuck is Watching”.

À l’heure actuelle, 50 Cent roule avec les chefs-d’œuvre de meme de lui-même et note qu’Octobre était la première fois qu’il a été choisi. Il a été muralisé lorsque son image a été peinte comme un mélange avec Tekashi 6ix9ine.

Les fans n’arrêteront pas de rire des photos, mais maintenant vous connaissez l’homme derrière l’art. Nous nous demandons s’il ne fera plus de rendus 50 Cent.