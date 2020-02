Des perles dans le dos? Découvrez comment les éliminer naturellement avec du gruau

La farine d’avoine a un effet nettoyant, elle absorbe la saleté qui s’accumule dans les pores éliminant ainsi les boutons de la peau.

19 février 2020 07:11

Les boutons ou boutons sur le dos sont très courants, principalement au stade de l’adolescence. Mais ne souffrez plus! Pour eux, découvrez comment les éliminer naturellement avec du gruau.

Il est important de savoir que l’une des principales causes de boutons est la sueur, car elle contient des impuretés qui sont stockées dans les pores, provoquant l’apparition de boutons.

Comment enlever le dos avec du gruau

La farine d’avoine est l’une des céréales avec plus d’avantages et de propriétés pour les soins de la peau, car elle contient de bonnes quantités de vitamines, de minéraux et d’acides aminés tels que la leucine qui hydratent et nourrissent.

Ingrédients et matériaux

Brosse de bain

Flocons d’avoine

Glycérine liquide ou savon neutre

De l’eau

Le lait

Préparation et utilisation

Mélanger tous les ingrédients dans un bol pour faire une pâte, puis frotter le mélange sur le dos, puis humidifier le pinceau avec de l’eau tiède et frotter doucement sur le dos pendant environ 12 minutes.

Rincer ensuite à grande eau tiède, enfin appliquer une crème hydratante mélangée à un peu d’eau. Répétez ce processus deux fois par semaine jusqu’à ce que vous remarquiez la disparition des boutons sur la peau.

.