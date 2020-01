Des photos de fuite ont révélé un énorme spoiler MCU Phase 4 – .

Avec 14 titres dont la sortie est prévue dans le cadre de la phase 4 du MCU, l’univers cinématographique de Marvel devient de plus en plus occupé. Plusieurs des six films et huit émissions de Disney se situent actuellement entre la pré et la post-production, ce qui explique toutes les nouvelles fuites que nous avons vues ces derniers mois.

Marvel ne révélera pas de points d’intrigue importants du contenu de la phase 4 de sitôt, mais nous avons déjà vu quelques fuites passionnantes de Black Widow et Doctor Strange dans le Multiverse of Madness. S’ils sont exacts, ils révèlent les premiers rebondissements de la phase 4 du MCU. Ces fuites ne peuvent pas être étayées par des preuves réelles et palpables pour le moment, donc ce ne sont que des rumeurs. Mais cela nous amène à la plus récente fuite de MCU, qui nous offre des photos de plateau réelles d’un titre de phase 4 à venir qui introduira apparemment un élément majeur de l’histoire globale.

Chacune des 14 prochaines aventures de MCU Phase 4 racontera une histoire différente, mais comme c’était le cas avec les films MCU précédents, ces films et émissions de télévision finiront, espérons-le, par tisser ensemble un scénario aussi étonnant que la saga Infinity. Mais les super-héros ne se battront pas seuls contre les menaces auxquelles la Terre devra faire face dans la phase 4. Nous aurons une nouvelle organisation super secrète pour aider, et cela a beaucoup de sens étant donné que le SHIELD a dû être dissous pendant quelques années depuis.

Spider-Man: loin de chez soi a taquiné que Nick Fury et les Skrulls pourraient avoir travaillé ensemble pour jeter les bases de SWORD, bien que le logo SWORD n’ait pas été réellement utilisé dans les scènes post-crédits de ce film. Cependant, il y a environ un mois, nous avons vu une fuite de photos de la série télévisée WandaVision qui ont confirmé que Marvel apportait SWORD au MCU, incorporant effectivement dans le MCU la première propriété Fox obtenue après que Disney a acheté le studio. Voici un rappel de cette fuite:

Depuis lors, nous avons appris que Marvel a décidé de passer à la première de WandaVision, la série télévisée limitée devant maintenant être lancée à l’automne 2020, plusieurs mois plus tôt que prévu. Les précédentes fuites de WandaVision ont déclaré que la série comprendra six épisodes divisés en deux moitiés. Les trois premiers épisodes seront de la variété sitcom, nous montrant une vie de famille imaginaire que Wanda et Vision n’ont jamais pu avoir. Les trois derniers chapitres, quant à eux, seront pleins d’action, et cette action peut se concentrer sur SWORD. Soit dit en passant, cette fuite précédente a également révélé qu’une version adulte de Monica Rambeau, que nous avons vue pour la dernière fois dans Captain Marvel en tant que jeune fille, apparaîtra dans la série télévisée.

Rambeau sera un agent SWORD, et elle ne sera pas la seule. La dernière fuite nous indique que SWORD sera une énorme organisation de renseignement qui disposera de nombreuses ressources. Jetez un œil aux images suivantes prises par @atlanta_filming:

Le logo SWORD peut être vu très clairement, et il semble que SWORD soit sur le terrain, chassant peut-être quelque chose ou quelqu’un.

Découvrez également l’immense structure que SWORD a apparemment construite. C’est une sorte de chambre de confinement, spécule ComicBookMovie, le genre que vous pourriez utiliser pour capturer la sorcière écarlate.

Vous vous souvenez de l’intrigue de Doctor Strange 2 dont je vous parlais? Wanda pourrait être le méchant du film, ce qui est certainement une perspective passionnante. Quel que soit SWORD dans les scènes de tournage ci-dessus, nous verrons probablement l’organisation apparaître dans plusieurs films MCU Phase 4 sur la route, pas seulement WandaVision.

