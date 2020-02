Des photos de Greeicy Rendón sont filtrées sur la plage avec un bikini moulant.

Greeicy Rendón ravit ses fans avec cette image audacieuse, permet de voir beaucoup plus loin.

28 février 2020

Greeicy Rendón est une actrice, chanteuse et danseuse qui a provoqué des émotions et des sentiments pour ses hanches, alors qu’elle les déplace comme Shakira, en fait, il y a eu une controverse entre les deux chanteurs.

Rappelons que la chanteuse Greeicy a une belle relation avec également le chanteur Mike Bahia, et on estime qu’elle est le couple préféré au milieu encore plus que Karol G et Anuel AA car Greeicy et Bahia ont de nombreuses années ensemble.

On estime que pour cette année Mike Bahía et Greeicy Rendón consolident leur union, parlant même des enfants et de leurs noms. Tout le monde l’attend avec impatience, sans aucun doute cette 2020 nous réserve de bonnes surprises.

En enquêtant sur son profil instagram, nous avons découvert une image de Greecy qui a laissé tous les internautes amoureux parce qu’elle porte un beau maillot de bain qui laisse son corps à l’extérieur, montrant ainsi ses belles courbes.

Et comme si cela ne suffisait pas, sa peau est très lisse et tonifiée par les exercices quotidiens qu’elle effectue, rappelez-vous qu’à plusieurs reprises elle a commenté être une amante des exercices et plus encore s’il s’agit de faire du vélo.

