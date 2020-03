Des photos de «Westworld» montrent Maeve dans Warworld et peut-être dans le monde réel

Un nouvel ensemble de photos de Westworld montre Maeve Millay de Thandie Newton dans Warworld et peut-être aussi dans le monde réel.

Les fans se souviendront sans aucun doute que l’épisode précédent de Westworld contenait une fin d’après-crédits plutôt choquante. Dans ce document, Maeve Millay de Thandie Newton s’est réveillé dans une pièce remplie d’hommes blessés. Elle a ensuite ouvert une fenêtre, montrant une ville assiégée avec des images nazies partout. Maintenant, nous avons une meilleure idée de ce à quoi ressemblera le prochain épisode dans le nouveau Warworld et peut-être dans le monde réel.

Plus tôt dans la journée, HBO a publié une série d’images qui montraient Maeve dans Warworld et ce qui semblait être le monde réel. Une image supplémentaire de Bernand de Jeffery Wright, Engerraund Serac de Vincent Cassel et Hector de Rodrigo Santoro ont également été inclus. Vous pouvez voir les images complètes de Westworld ci-dessous:

Que pensez-vous tous de ces images? Quelle nouvelle folie pourrait attendre Maeve dans ce nouveau Warworld? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la série pour Westworld de HBO:

Westworld n’est pas votre parc d’attractions typique. Destiné aux riches vacanciers, le parc futuriste – entretenu par des «hôtes» robotisés – permet à ses visiteurs de vivre leurs fantasmes à travers la conscience artificielle. Peu importe à quel point le fantasme peut être illicite, il n’y a aucune conséquence pour les invités du parc, permettant à tout souhait d’être exaucé. “Westworld” – qui est basé sur le film de Michael Crichton de 1973 du même nom – présente un casting de stars qui comprend le gagnant d’un Oscar Anthony Hopkins et le vainqueur du Golden Globe Ed Harris.

La saison 3 de Westworld met en vedette Evan Rachel Wood dans Dolores, Thandie Newton dans Maeve, Ed Harris dans Man in Black, Jeffrey Wright dans Bernard, Tessa Thompson dans Charlotte, Luke Hemsworth dans Stubbs, Simon Quarterman dans Lee Sizemore et Rodrigo Santoro dans Hector Escaton. Les nouveaux membres de la distribution incluent Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi alias Kid Cudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

Westworld diffuse les dimanches à 21 h sur HBO. Le prochain épisode de la troisième saison, The Winter Line, sera diffusé le 22 mars.