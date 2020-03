Des photos récentes de Meghan Markle et du prince Harry montrent qu’ils prospèrent au Canada

Le monde a regardé le mariage royal du duc et de la duchesse de Sussex le 19 mai 2018. On s’attendait à ce qu’ils passent des décennies en tant que membres de la famille royale; cependant, ce n’était pas ce qu’ils voulaient.

Alors que beaucoup de gens aimeraient probablement s’éloigner davantage de leurs beaux-parents, la plupart des gens ne déménagent pas dans un autre pays. C’est exactement ce que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont annoncé qu’ils feraient dans un article Instagram surprise en janvier. D’après les photos récentes, il semble que leur déménagement au Canada se passe bien.

Le déménagement de Meghan et du prince Harry au Canada

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Meghan et le prince Harry se sont rencontrés à Londres en 2016 avant de se fiancer en novembre 2017. Ils se sont mariés le 19 mai 2018 et leur fils, Archie, est né un an plus tard.

Début janvier, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur intention de «prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale». Ils partageraient leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en se concentrant sur leur famille et leur indépendance financière.

Ils ont maintenant abandonné leurs titres royaux et passent du temps sur l’île de Vancouver. Ils passent leur temps à des œuvres de charité, à faire de la randonnée et à cuisiner. Ils aiment passer du temps avec Baby Archie et leurs chiens.

L’analyse de deux experts en langage corporel révèle qu’ils sont détendus et heureux

Le prince Harry et Mehgan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Pour comparer les effets sur le couple entre la vie au palais et la vie au Canada, Women’s Health a travaillé avec deux experts pour analyser le langage corporel de Meghan et Prince Harry sur des photos. Les experts étaient Jane Greer, Ph.D., thérapeute conjugale et familiale et auteur de What About Me?, Et Terri Orbuch, PhD, auteur de 5 étapes simples pour faire de votre mariage de bon à grand et professeur à Oakland Université du Michigan.

Les deux ont remarqué que même si Meghan et le prince Harry ont l’air plus heureux au Canada, ils ont toujours eu une relation solide. Dans une photo de leur première apparition publique après avoir déménagé au Canada, Orbuch dit qu’ils ont l’air «détendus et heureux».

Le prince Harry a l’air moins raide qu’auparavant. Ils avancent également ensemble comme vers les mêmes objectifs. Ils avancent tous les deux en souriant et en se tenant la main.

Les experts disent qu’ils ont une relation solide et heureuse

Bien qu’ils soient peut-être plus à l’aise au Canada qu’auparavant, les experts soulignent que les deux ont toujours eu une relation solide et amoureuse. Sur une photo prise juste avant leur déménagement, Meghan regarde le prince Harry avec amour, écoutant attentivement pendant qu’il parle. Orbuch dit que son langage corporel montre que leur déménagement n’était pas le résultat de difficultés dans leur relation.

Sur d’autres photos, Meghan tient le bras du prince Harry avec ses deux mains. Orbuch dit que cela montre à quel point elle lui fait confiance. Le prince Harry, en particulier, cherche toujours à s’assurer que Meghan est près de lui.

Sur une photo, il se retourne vers elle alors qu’ils s’écartent de quelques pas. Dans d’autres, il garde sa main sur son dos pendant qu’ils marchent. Greer dit que lorsque le prince Harry est légèrement derrière Meghan, il montre qu’il est son système de soutien. Et, quand il marche légèrement devant elle, il est là pour absorber le fardeau pour elle.

Ils ont toujours semblé les plus heureux lorsqu’ils ont été seuls, loin des protocoles. Sur une photo d’Afrique du Sud, les deux se tiennent assez proches l’un de l’autre pour que leurs corps se touchent. On les voit souvent se toucher, se tenir la main ou marcher dans le pas, ce que Greer dit montre leur compatibilité, leur harmonie et leurs objectifs.

Les deux ont également semblé heureux lorsqu’ils se sont concentrés sur Baby Archie. Sur une photo d’un match de polo, Meghan et le prince Harry regardent Archie. Les pieds du prince Harry pointent tous les deux vers Meghan et Archie, montrant qu’il est concentré sur eux.

Avec leur solide fondation, il semble que leur déménagement au Canada et à l’écart des tensions de la vie de palais et les tabloïds britanniques ne servira qu’à renforcer leur famille et leur apporter du bonheur.