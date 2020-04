Des policiers espagnols pulvérisent les plages avec un désinfectant pour éliminer le coronavirus

Les groupes environnementaux espagnols ont attiré l’attention sur les mesures “d’hygiène” prises par les dirigeants locaux les autorités ont lavé les plages avec un désinfectant censé éliminer le coronavirus. Ils ont noté qu’il s’agit d’une mesure extrêmement négligée et absurde que plus que la protection des humains endommagera de façon permanente l’écosystème marin.

Plage de Zahara de los Atunes située dans la province de Cadix, Espagne, a été baigné dans un désinfectant par les autorités locales pour protéger les enfants et autres visiteurs du coronavirus. Les groupes environnementaux et les habitants de la région étaient en désaccord avec cette mesure brutale, qui est clairement nocive pour l’environnement:

“C’est complètement absurde. La plage est un écosystème vivant et lorsque vous la vaporisez de désinfectant et de chlore, vous tuez tout sur son passage », a déclaré María Dolores Iglesias, dirigeante d’un groupe environnemental composé de bénévoles.

Greenpeace Espagne a également dénoncé cette mesure absurde:

Pas seulement les micro-organismes sont affectés par ce produit industriel nocif, mais aussi les poissons, les algues et d’autres êtres vivants qui vivent près de la côte.

«Le chlore est utilisé comme un désinfectant puissant, et il va de soi qu’il est utilisé pour désinfecter les rues et les trottoirs, mais ici, sur la plage, les dégâts ont été brutaux. Ils ont dévasté les dunes et vont à l’encontre de toutes les règles. Ce qu’ils ont fait est une aberration, d’autant plus que le virus vit chez l’homme et non dans le sable. C’est incroyable », a commenté Dolores.