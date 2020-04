Des prêtres renforcent les malades et les médecins qui soignent Covid-19

Mexico.- Le bureau du maire de Benito Juárez à Mexico a imposé l’utilisation obligatoire du masque aux personnes dans les rues.

En entretien avec Seven24 News, Les personnes qui ont traversé la mairie ont estimé que la mesure était une bonne décision pour éviter les infections à Covid-19.

Même, pour renforcer cette disposition, dans les monuments et les bâtiments, des masques buccaux ont été placés pour combattre le Coronavirus.

La veille, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le maire de Benito Juárez, Santiago Taboada, a annoncé qu’il lèverait encore la garde devant le Covid-19 et a appelé les citoyens à faire de l’utilisation de masques buccaux faits maison une règle au bureau du maire Benito Juárez .

«Je ne cesserai pas d’insister pour que vous restiez à la maison ces semaines-ci, mais si pour une raison quelconque vous devez sortir, je vous demande d’utiliser des couvre-masques. La recommandation est d’utiliser un masque fait maison et de laisser les masques chirurgicaux aux médecins et à l’hôpital, ils en ont besoin “, a déclaré Santiago Taboada.

Le maire de Benito Juárez a souligné que l’utilisation de cet outil dans les pays asiatiques s’est avérée être la clé, avec d’autres actions, pour diminuer le nombre d’infections à coronavirus.

“Mettons l’exemple à Benito Juárez, nous allons l’utiliser avec la conviction et la volonté qui caractérisent la population de Juarez et considérer la mesure comme obligatoire. Ne perdons pas de temps dans les débats, les spécialistes de l’UNAM endossent la mesure avec les précautions d’usage appropriées, notamment dans les endroits les plus fréquentés comme les transports en commun ou les supermarchés, pour éviter la propagation du virus “, a-t-il rappelé.

Enfin, il a insisté sur le fait que la mesure la plus efficace est de rester à la maison, mais si pour une raison quelconque vous devez sortir, ce doit être avec un embout buccal.

