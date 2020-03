“Dès que je rentre à la maison, je m’enferme.”

Mercedes Milá et l’équipe «Scott y Milá» sont enfin rentrés en Espagne par la route après avoir décidé d’aller à Rome pour enregistrer un nouvel épisode du programme # 0 sur Movistar +, ignorant les recommandations du ministère de la Santé de ne pas voyager autant que possible. Ils ont dû faire face aux difficultés de retour pour l’annulation de vols entre l’Italie et l’Espagne, mais à la fin ils ont pu se déplacer sur roues.

«Scott et Milá» dans la deuxième saison du programme

“Nous le préparons ne sachant pas que celui armé du coronavirus serait armé et nous sommes sur le point de le suspendre “, a expliqué le journaliste via Instagram, mais l’équipe a finalement pris la décision d’enregistrer dans la capitale italienne après s’être entretenu avec Lorenzo Milá, le frère du présentateur, qui quelques jours auparavant avait appelé au calme sur une connexion en direct pour TVE. “Mon frère a enlevé notre peur“Il a dit. En outre, ils ont également comparé le nombre de personnes infectées par un coronavirus à Rome avant de voyager lundi dernier, le 9 mars, qui s’élevait à 94 contre 469 à Madrid”.Mais l’Italie a la stigmatisation du virus et cela peut donc sembler irresponsable“, le catalan était justifié contre le déluge de critiques reçues par les internautes.

“Nous sommes sur notre tentative de retour en Espagne. Comme vous pouvez le voir, le paysage est très beau et notre van est plein avec mes compagnons. Allez calme, car nous n’avons absolument aucun symptôme. Nous nous lavons les mains toutes les deux fois et nous allons même chanter, faire des blagues ou quoi que ce soit, bien que parfois ce que vous entendez soit un silence bruyant. Et nous avons des papiers “, a-t-il rapporté, se référant au fait qu’ils ont des documents dans lesquels prendre la responsabilité de retourner en Espagne par la route.

Arrivée à Barcelone

Mercedes Milá a publié une autre histoire sur Instagram à leur arrivée à Barcelone, où il a perçu que les gens ne respectaient pas les recommandations: “Nous venons de rentrer après de nombreuses heures de voyage depuis une ville avec moins de coronavirus qu’à Barcelone. Ici, nous notons que les gens ne respectent pas les précautions. À propos d’être à un mètre les uns des autres, masques si vous êtes infecté ou pensez que vous pourriez l’être . Et surtout, Rome était paralysée, morte. Il n’y avait personne dans la rue. Par contre, à Barcelone je ne remarque pas de changements“Puis il a mis un masque pour obéir aux avertissements afin de prévenir les infections.” Dès que je rentre chez moi, je m’enferme et je respecte toutes les recommandations de santé de sources officielles “, a-t-il expliqué.

