Des robots biologiques créés à partir de cellules souches au Vermont

Les scientifiques de l’Université du Bermont (UVM) et de l’Université Tuft ont créé un nouveau mode de vie qui ressemble à un mélange entre un amphibien et un un robot utilisant des cellules souches extraites d’embryons de grenouilles.

Ce nouveau mode de vie mesure un millimètre de large et agit comme un robot vivant et auto-réparateur, peut marcher, nager et travailler en coopération et, selon les chercheurs, pourrait être utilisé dans le corps humain pour reprogrammer des tumeurs, administrer des médicaments ou gratter la plaque des artères.

Selon Joshua Bongard, un expert en informatique et en robotique à l’UVM qui a codirigé la recherche:

«Ce sont de nouvelles machines vivantes. Ils ne sont pas un robot traditionnel ou une espèce animale connue. Il s’agit d’une nouvelle classe d’artefacts: un organisme vivant programmable. »

Pour déterminer la meilleure conception pour ce nouveau mode de vie, les chercheurs de l’UVM ont exécuté un algorithme évolutif via un supercalculateur. Ensuite, l’équipe Tufts a assemblé et testé la conception en utilisant des cellules souches d’une espèce de grenouille africaine appelée Xenopus laevis, d’où le nom de cette nouvelle découverte est xenobot.

L’équipe a créé une forme de corps jamais vue dans la nature. Les cellules fonctionnent ensemble, permettant aux robots de se déplacer seuls dans des environnements aqueux. Ils ont même coopéré spontanément pour se déplacer en cercles, poussant les granules vers un emplacement central.

Contrairement aux robots en acier ou en plastique qui finissent par ne plus servir et les xénobots se décomposent après utilisation, mais sont coupés en tranches, régénérés et rejoints. Donc, en plus de fins médicales, pourrait être utilisé pour nettoyer les déchets radioactifs et microplastiques.

De plus, les xénobots sont préchargés avec leur propre source de nourriture, qui devrait être épuisée dans environ une semaine, à moins qu’ils ne soient dans un environnement riche en nutriments. Cependant, ne vous inquiétez pas, ces petits ne peut pas se reproduire ou évoluerDu moins pas encore.

De leur côté, les chercheurs espèrent mieux comprendre cette technologie pour en tirer le meilleur parti, mais il y aura un débat éthique à son sujet et à un moment donné ce type de découverte doit être réglementé pour son application.

