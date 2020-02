Des suites impossibles pour ramener Henry Czerny

Le réalisateur de Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, a révélé qu’Henry Czerny reviendrait sous le nom d’Eugene Kittridge dans les prochaines suites.

Christopher McQuarrie continue de révéler quelques nouveaux venus intéressants qui feront partie des deux prochains films de Mission: Impossible. Les prochains films de Mission: Impossible devraient également ramener des visages similaires. Christopher McQuarrie a révélé samedi que Henry Czerny reviendrait dans la franchise Mission: Impossible sous le nom d’Eugene Kittridge.

Henry Czerny a joué dans le premier film de Mission: Impossible et son retour dans la franchise est une surprise majeure depuis la mort apparente de son personnage. Christopher McQuarrie a partagé les nouvelles sur son Twitter avec une photo en noir et blanc de Henry Czerny et la légende, “Il n’y a pas d’échappatoire au passé …” Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

Comment pensez-vous qu’Eugene Kittridge d’Henry Czerny reviendra dans les suites de Mission: Impossible? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de Mission: Impossible- Fallout:

Ethan Hunt et l’équipe du FMI s’associent à l’assassin de la CIA, August Walker, pour éviter une catastrophe aux proportions épiques. Le marchand d’armes John Lark et un groupe de terroristes connus sous le nom d’apôtres prévoient d’utiliser trois noyaux de plutonium pour une attaque nucléaire simultanée contre le Vatican, Jérusalem et La Mecque, en Arabie saoudite. Lorsque les armes disparaissent, Ethan et son équipage se retrouvent dans une course désespérée contre le temps pour les empêcher de tomber entre de mauvaises mains.

Écrit et réalisé par Chrisopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 et 8 mettra en vedette Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg retour tandis que Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Holt et Henry Czerny.

Mission: Impossible 7 sortira en salles le 23 juillet 2021 tandis que Mission: Impossible 8 sortira en salles le 5 août 2022.

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

