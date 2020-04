Des tombolas IMCINE distribuent des films internationaux en streaming avec ‘DAIMON’

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être ou devenir un vrai cinéphile. Être enfermé à la maison ne doit pas nécessairement être une mauvaise chose. C’est indéniablement une question de perception et plus encore, lorsque nous avons du divertissement partout sur Internet bien-aimé. À ce moment-là, en quarantaine, vous vous êtes sûrement déjà jeté un classique comme The Godfather, ou un joyau de la colombe comme The Mummy (Brendan Fraiser’s, évidemment).

Cependant, les titres s’épuisent et l’offre sur les plateformes de vidéo à la demande ne remplit parfois pas l’œil. La bonne nouvelle, c’est que l’Institut mexicain de la cinématographie (Imcine) est venu changer l’air et nous proposer des films nouveaux et différents.

Grâce à la plateforme de cinéma en ligne FilminLatino, Imcine a lancé DAIMON: Festival international du film en streaming. Il s’agit d’une option culturelle qui répond aux réglementations sanitaires en vigueur et propose une tournée de films non conventionnels, d’expressions avant-gardistes et de récits radicaux.

La première édition de DAIMON présentera plus de 20 titres gratuitement du 6 au 28 avril. Pour le changer au style hollywoodien, l’offre qu’ils vont nous présenter représente un ensemble de discours et de préoccupations cinématographiques qui couvrent diverses géographies telles que l’Argentine, la Thaïlande, la Colombie, la France, le Cambodge, la Bolivie, l’Espagne, la Turquie et le Mexique. Désormais, il n’y a plus de prétexte pour ne pas modifier les anciens titres.

Parmi les films qu’ils vont projeter, figure le lauréat du prix Teddy à la Berlinale 2019, Bref historique de la planète verte par Santiago Loza. A cela s’ajoutent quelques titres encore inédits au Mexique comme Hier soir, je t’ai vu sourire Kavich Neang et Le monde est plein de secrets par Graham Swon, pour n’en nommer que quelques-uns.

Chacun des films participant à DAIMON, aura cinq jours d’exposition gratuite au sein de la plateforme FilminLatino et ils pourront les voir sur toute la longueur et l’étendue du territoire mexicain. Tout ce qu’ils ont à faire est de créer un profil rapide et vous avez terminé. Maintenant, grâce à Imcine, le temps est venu de changer de style et d’en apprendre encore plus sur le cinéma qui se fait dans le monde.