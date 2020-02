Des tonnes de fans de Star Wars demandent la montée en puissance de Skywalker J.J. Couper

Pour le meilleur ou pour le pire, Star Wars: The Rise of Skywalker est actuellement proche de la fin de sa tournée théâtrale comme le dernier épisode de la saga principale des films, mais il semblerait que certains fans ont du mal à se laisser aller.

S’il est vrai que la Mouse House a dû modifier le jeu contre The Last Jedi et livrer une conclusion satisfaisante à la saga Skywalker, la photo d’Abrams a essentiellement sorti la franchise de la poêle et l’a poussée dans le feu, et The Rise of Skywalker s’est avéré tout aussi conflictuel que son prédécesseur, sinon plus. Pour certains, les moments de service aux fans et les résolutions hâtives de l’épisode IX étaient plus que suffisants pour combler le vide laissé par l’histoire de Johnson, tandis que d’autres estimaient que le retour en arrière de The Last Jedi faisait une conclusion superficielle et bon marché.

Mais ce n’était pas tout, car une autre rumeur s’est rapidement levée pour attiser les flammes de la controverse, indiquant que J.J. La coupe originale d’Abrams de la dernière entrée de la saga a duré plus de 3 heures, obligeant les dirigeants de l’entreprise à intervenir et à demander une version plus courte pour plaire aux investisseurs. Bien sûr, cela n’a de sens que de nombreuses scènes ont été coupées du film, qui pourraient encore être publiées dans le cadre d’une édition prolongée. Mais à part cela, il n’y a aucune preuve réelle qu’il existe “une coupe Abrams” qui pourrait magiquement réparer tout ce qui est stupide ou insatisfaisant dans le film.

Cela n’a clairement pas arrêté les fans, cependant, car la pétition pour que Disney publie la coupe de plus de 3 heures de The Rise of Skywalker, qui a été lancée il y a un mois, approche les 6000 signatures.

La pétition se lit comme suit:

J.J. avait à l’origine une coupe du film de plus de 3 heures, mais Disney a pris le contrôle créatif de Star Wars et a empêché JJ de raconter toute l’histoire qu’il avait en tête. Veuillez lire l’article lié ci-dessous pour plus de détails sur cette coupe du film et comment Disney a aveuglé JJ Abrams.

Cliquer pour agrandir

L’objectif actuel est d’atteindre 7 500 signatures, mais cela n’attirerait guère l’attention de Disney, preuve en soi que peu de gens ont acheté le récit d’une coupe secrète d’Abrams. Star Wars: The Rise of Skywalker qui n’a jamais vu le jour.

Dites-nous, cependant, pensez-vous qu’il existe une version plus longue du film? Décrochez ci-dessous avec vos pensées.