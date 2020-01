Des tonnes de grands films d’horreur devraient frissonner le mois prochain

Avec une multitude de nouveaux services de streaming à venir cette année, il est impressionnant que Shudder continue de développer un contenu convaincant et une bibliothèque d’horreur solide pour garder les fans de retour. Ayant déjà récupéré les droits de Rob Zombie’s 3 De l’enfer, ils ont maintenant annoncé leur gamme complète de titres pour février 2020, qui comprend de nouvelles séries originales, des courts métrages et de nombreux films classiques.

En termes de séries originales, Shudder a The Dead Lands du jeudi au 5 mars, le spectacle adaptant un film néo-zélandais de 2014 axé sur la mythologie maorie. L’intrigue couvre un guerrier revenant de l’au-delà qui doit affronter les esprits des morts récemment. Étant donné la confirmation par Shudder d’une deuxième saison pour Creepshow, il sera fascinant de voir ce qu’ils font avec ce matériau alors qu’ils augmentent leurs engagements de série originaux.

Sur le front des films originaux, Shudder a Bliss, où un peintre se débat avec un bloc créatif. De plus, ils ont l’imagination intitulée Dogs Don’t Wear Pants, dans laquelle un homme paralysé émotionnellement commence une relation avec une dominatrice centrée sur la suffocation. Shudder a également Jessica Forever, un thriller dystopique futuriste où le personnage principal et sa famille se battent pour la survie. Comme mentionné précédemment, vous pouvez également attraper 3 From Hell on Shudder à partir de février, avec le calendrier de sortie comme suit:

30/01 – Bliss

02/06 – Les chiens ne portent pas de pantalon

13/02 – 3 de l’enfer

20/02 – Jessica Forever

La bibliothèque de films Shudder propose également d’excellents classiques et courts métrages pour février, y compris des titres liés au thème romantique du mois. La programmation est la suivante:

1 févr.

Jeu d’enfant (version 1988)

Échapper à New York

Le brouillard (version 1980)

My Bloody Valentine (version 2009)

Nuit de la comète

3 fév

Comme moi

The Whistler (court)

10 fév

Catcalls (court)

Le gant d’or

Les collines ont des yeux (version 1977)

Prom Night (version 1980)

Bonjour Mary Lou: Prom Night II

17 févr.

Blanketty (court)

Gare de Séoul

Le retour des morts-vivants III

24 févr.

Des chiens soldats

Empathy, Inc.

Wendigo

De plus, Shudder organise «Love Sick», une collection de titres sur le thème de la Saint-Valentin, notamment:

Les chiens ne portent pas de pantalons

Lizzie

Bête

My Bloody Valentine (version 1981)

Audition

La sorcière d’amour

Printemps

Ganja & Hess

Double amant

novembre

Sommes-nous pas des chats

Voyage de noces

Little Deaths

Baiser des damnés

Le retour des morts-vivants III

Nuit des Debs vivants

Prom Night (version 1980)

Bonjour Mary Lou: Prom Night II

Une découverte des sorcières (série)

Enfin, les fans de l’excellent documentaire Horror Noire de Shudder sur le cinéma afro-américain peuvent consulter son podcast dérivé en février, qui comprend des interviews prolongées avec les participants.

Nous y voilà donc, une solide collection de films nouveaux et classiques, ainsi que 3 De l’enfer, pour garder l’horreur et les thrillers heureux en février. Y a-t-il des titres que vous souhaitez particulièrement voir? Comme toujours, faites-le nous savoir ci-dessous.

Source: Dégoûtant sanglant