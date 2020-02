Des tonnes de grands films quittent Netflix le mois prochain

Et maintenant, nous arrivons à cette période du mois où nous saluons ceux Netflix des titres qui quitteront bientôt le service pour passer à d’autres solutions distributives dans ce grand lieu de streaming dans le ciel. Ou en d’autres termes, voici les films / émissions de télévision qui quittent Netflix au mois de mars. Je vais même fournir des commentaires au fur et à mesure que nous les parcourons (voulus ou non).

À partir du 3 mars, nous avons Black Panther et The Men Who Stare at Goats. Je sais ce que c’est que le premier, mais qu’est-ce que c’est que le second? En fait, je ne veux pas savoir.

En partant du 4 mars, F est le bal. Vous savez sur quoi appuyer pour rendre hommage. Ce sont eux-mêmes qui écrivent.

Le départ du 7 mars est tout un tas d’obscurités: Blue Jasmine, The Jane Austen Book Club et The Waterboy. Celles-ci sont ensuite suivies par Eat Pray Love le 9 mars.

En attendant le 14 mars, nous avons Men in Black, Men in Black II, et… c’est un vrai titre? Mystery Science Theatre 3000 Collection: Classic: Collection 3. J’ai encore moins la moindre idée de ce dernier que le film de chèvre.

Je vais vous donner le prochain lot dans un bloc, car il y a beaucoup de dates individuelles:

15 mars – Coraline

17 mars – Being Mary Jane: The Series: Season 1-4

19 mars – The L Word: Saison 1-6, Zodiac

24 mars – Une ride dans le temps

Cliquer pour agrandir

Cela nous amène enfin à la finale du départ de mars pour Netflix, et ils ont tout mis en œuvre. Littéralement, ils retirent tous ces films. Le carnage Netflix du 30 mars se termine comme suit:

Batman commence

Les anges de Charlie

Charlie’s Angels: plein régime

Mort lors de funérailles

Drugs, Inc.: Saison 5

Laque pour les cheveux

Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 2

Minute de New York

P.S. Je t’aime

Activité paranormale

Petits soldats

Le Chevalier Noir

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi

Le Seigneur des anneaux: les deux tours

Wild Wild West

Vous n’avez aucune idée du temps que cela a pris pour formater. Sérieusement, je pars essuyer le sang de mes doigts. Quant à enfin vous asseoir pour regarder ces titres, eh bien, vous avez été averti lorsque le temps est écoulé pour chacun, alors hâtez-vous.