Des travailleurs protestent contre un magasin Amazon pour avoir caché des infections à Covid-19

Amazon n’est pas satisfait de ses employés en raison de ses mesures mises en œuvre pour contrôler la pandémie de Covid-19 dans ses entrepôts. Hier, des travailleurs du centre de traitement des commandes basé à Staten Island à New York ont ​​protesté contre la réponse d’Amazon à l’épidémie du nouveau coronavirus. Les employés Ils assurent qu’il y a au moins 10 cas de patients infectés par Covid-19, accusant l’entreprise de l’avoir caché, en plus même de ne pas avoir correctement nettoyé ses installations. Selon The Verge, ils demandent à Amazon de fermer les magasins pendant deux semaines.

Après la grève, l’employé qui avait organisé la mobilisation a été licencié. Il a lui-même déclaré dans une interview à CNBC:

“Tout ce que nous avons demandé, c’est une simple fermeture du bâtiment, puis une désinfection professionnelle”, a déclaré Chris Smalls à CNBC. “Nous avions un cas confirmé et les gens avaient peur, et c’est tout ce que nous avions demandé.”

Les rapports des médias locaux indiquent qu’il y a au moins 19 employés d’Amazon infectés par Covid-19 aux États-Unis. Cependant, ils soulignent que l’entreprise n’a fermé ses installations que lorsqu’elle est soumise à des pressions du gouvernement ou à des protestations. The Verge suggère qu’Amazon tente de cacher les cas d’employés infectés en omettant d’informer adéquatement leurs travailleurs de la présence de Covid-19 dans leurs installations, même si “il dispose d’une infrastructure solide pour tenir ses employés d’entrepôt informés”. Leurs travailleurs apprennent de nouveaux cas de contagion à travers des rumeurs, soulignent-ils.

“Le but est de fermer le bâtiment, et ils le fermeront, car il n’y a pas de colis, rien ne quitte le bâtiment sans associés”, a déclaré à The Verge un employé d’Amazon nommé Derrick Palmer, qui travaille depuis quatre ans et demi dans les installations de JFK8. . “C’est une pandémie. Les gens perdent littéralement la vie à cause de ce virus. Et (Amazon) ne le prend pas au sérieux. Ils ne nous accordent pas le respect que nous exigeons. Nous n’allons pas le demander. Nous allons l’exiger, car en fin de compte, nous sommes le cœur et l’âme de ce bâtiment, pas les gestionnaires. Ils sont de retour au bureau. Nous travaillons en première ligne “, a-t-il déclaré.

Cependant, Amazon contredit les propos de ses employés, affirmant qu’elle a même intensifié l’hygiène dans ses entrepôts. Bien que les employés indiquent que le personnel de nettoyage est petit. Et bien que l’entreprise, en tant que mesure de confinement, ait réduit le nombre de réunions et conçu des horaires échelonnés pour éviter la foule dans ses bureaux, les services d’emballage sont toujours très occupés. “Il est littéralement impossible de maintenir une distance sociale au sein de ces départements, et ils n’ont pas été pratiqués, ils n’ont pas essayé de régler cela du tout parce qu’il n’y a aucun moyen de le faire”, a accusé Palmer.

Comme Amazon l’a expliqué dans un communiqué, les affirmations de ses employés sont “non fondées”. Il assure qu’avant de prendre la décision de fermer l’un de ses bâtiments, il consulte des experts médicaux et les autorités sanitaires qui, apparemment, les ont informés que si une pièce avait été correctement désinfectée et qu’un employé infecté n’était pas à l’intérieur des locaux depuis un certain temps, il n’est pas nécessaire de fermer.

