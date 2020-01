Des visiteurs célèbres viennent pour le Super Bowl dans Walmart Ad

Des visiteurs célèbres viennent pour l’annonce du Super Bowl dans Walmart

Walmart a partagé une nouvelle publicité pour le Super Bowl mettant en vedette quelques visiteurs célèbres se rendant au Super Bowl ce dimanche après avoir fait un arrêt au stand en premier. Vous pouvez consulter la publicité ci-dessous, qui regorge de nombreux visages emblématiques et familiers.

L’un des visiteurs célèbres inclus dans le spot du Super Bowl est le passé et le présent / futur Bill de Bill & Ted face à la musique. Le film, réalisé par Dean Parisot et écrit par Chris Matheson et Ed Solomon, est centré sur Bill S. Preston (Alex Winter) et Ted “Theodore” Logan (Keanu Reeves), qui sont maintenant des pères et n’ont pas encore rempli leur rock ‘n ‘Roll destins. Leur vie change quand ils sont visités par un messager du futur qui les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons.

Samara Weaving se joint à Winter et Reeves (Prêt pas prêt) et Brigette Lundy-Paine (Atypique) en tant que filles de Bill et Ted, respectivement. Le film présentera également Anthony Carrigan (Barry), Jillian Bell (Bourreaux de travail), Kristen Schall (Toy Story 4), Holland Taylor (Gloria Bell), Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays et Beck Bennet. William Sadler devrait également reprendre son rôle de Death aux côtés des retournés de franchise Amy Stoch et Hal London Jr. Newcomer.

Le film arrivera en salles le 21 août.